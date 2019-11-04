Марі Йованович розповіла про хаотичну політику США щодо України

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович вдруге дала свідчення в комітеті з розвідки Палати представників Конгресу в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. На відкритих слуханнях у п'ятницю, 15 листопада, вона розповіла, що політика США щодо України перетворилася на повний хаос. За її словами, паплюження дипломатів усередині країни "призводить до кризи в Державному департаменті, оскільки політичний процес очевидно руйнується", цитує агенція новин dpa.

Колишня амбасадорка також повідомила, що відчула "велику загрозу", коли її відкликали з посади та коли дізналася, що Трамп обговорював її із президентом України під час телефонної розмови в липні.

За словами Йованович, проти неї велася "наклепницька кампанія" з боку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані та інших, включно з сином президента Трампом-молодшим. Вона зазначила, що її відсторонення від посади зіграло на руку "тіньовим інтересам усього світу".

Колишня амбасадорка також зазначила, що ніколи не зустрічалася з сином колишнього віцепрезидента США Джо Байденаз Хантером, в неї не було ні прямих, ні непрямих розмов з ним. За її словами, при виконанні службових обов'язків вона зустрічалася кілька разів з Джо Байденом, але про Хантере Байдена або компанію Burisma ніколи не йшлося.

Твіт Трампа і стенограма першої розмови із Зеленським

Президент Трамп у той час, коли Йованович свідчила, розкритикував її роботу. "Де б не перебувала Марі Йованович, все ставало погано. Вона почала в Сомалі, і як все пішло? Потім перенесемося до України, де новий президент негативно висловився щодо неї під час другої телефонної розмови з ним. Президент США має повне право призначати послів", - написав він у Twitter.

Перед цим Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах. Під час розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою та запросив його у Білий дім. Зеленський, своєю чергою, запросив Трампа на свою інавгурацію.

Нагадаємо, в США триває скандал, який почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.