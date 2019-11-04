 Марі Йованович розповіла про хаотичну політику США щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Марі Йованович розповіла про хаотичну політику США щодо України

Колишня посолка США в Україні повідомила, що відчула "велику загрозу", коли її відкликали з посади, а також, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію.

Марі Йованович

Марі Йованович

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович вдруге дала свідчення в комітеті з розвідки Палати представників Конгресу в рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. На відкритих слуханнях у п'ятницю, 15 листопада, вона розповіла, що політика США щодо України перетворилася на повний хаос. За її словами, паплюження дипломатів усередині країни "призводить до кризи в Державному департаменті, оскільки політичний процес очевидно руйнується", цитує агенція новин dpa.

Колишня амбасадорка також повідомила, що відчула "велику загрозу", коли її відкликали з посади та коли дізналася, що Трамп обговорював її із президентом України під час телефонної розмови в липні.

DW.COM

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер. (14.11.2019)

Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон". (08.11.2019)

За словами Йованович, проти неї велася "наклепницька кампанія" з боку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані та інших, включно з сином президента Трампом-молодшим. Вона зазначила, що її відсторонення від посади зіграло на руку "тіньовим інтересам усього світу".

Колишня амбасадорка також зазначила, що ніколи не зустрічалася з сином колишнього віцепрезидента США Джо Байденаз Хантером, в неї не було ні прямих, ні непрямих розмов з ним. За її словами, при виконанні службових обов'язків вона зустрічалася кілька разів з Джо Байденом, але про Хантере Байдена або компанію Burisma ніколи не йшлося.

Твіт Трампа і стенограма першої розмови із Зеленським

Президент Трамп у той час, коли Йованович свідчила, розкритикував її роботу. "Де б не перебувала Марі Йованович, все ставало погано. Вона почала в Сомалі, і як все пішло? Потім перенесемося до України, де новий президент негативно висловився щодо неї під час другої телефонної розмови з ним. Президент США має повне право призначати послів", - написав він у Twitter.

Перед цим Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах. Під час розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою та запросив його у Білий дім. Зеленський, своєю чергою, запросив Трампа на свою інавгурацію.

Нагадаємо, в США триває скандал, який почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

Marie Yovanovitch

Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович 04.11.2019

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії".

USA Impeachment öffentliche Anhörung

У Конгресі розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту Трампа 13.11.2019

У Палаті представників Конгресу США тривають публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа. Заслухати мають тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора та дипломата США Джорджа Кента.

USA Impeachment öffentliche Anhörung George Kent und William Taylor

Коментар: Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа 14.11.2019

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер.

Реклама

Докладно

Новобранці Бундесверу, архівне фото

Німеччина приміряє на себе роль нового світового жандарма?

У Німеччині не всі згодні з намірами міністерки оборони підвищити роль Бундесверу на міжнародній арені.  

У Берліні Ілон Маск отримав премію Золоте кермо й оголосив про наміри спорудити в Німеччині свою фабрику

Завод Tesla під Берліном

Як Ілон Маск наелектризував Німеччину.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  