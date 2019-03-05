 Марі Йованович завершує каденцію посолки США в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2019

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Новини

Марі Йованович завершує каденцію посолки США в Україні

Посольство США в Україні повідомило, що посолка Марі Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві.

Марі Йованович

Марі Йованович

Посолка США в Україні Марі Йованович завершує роботу на своїй посаді. "Посолка Йованович завершує дипломатичну каденцію в Києві - оглянемося і переглянемо її трирічну роботу в Україні з просування партнерства між Україною та США", - йдеться в оприлюдненому в суботу, 18 травня, повідомленні посольства США в Україні.

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Президент України Петро Порошенко повністю підтримує посолку США в Україні Марі Йованович, яку генпрокурор Юрій Луценко обвинуватив у передачі йому списку "недоторканних" для правосуддя осіб. (22.03.2019)

У посольстві США відповіли на закиди генпрокурора Луценка щодо начебто передачі йому посолкою Йованович списку людей, яких не варто притягати до відповідальності. (21.03.2019)

Нагадаємо, що в березні генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що Йованович вже під час першої зустрічі дала йому список тих осіб, кого не слід притягати до відповідальності. Посольство США в Україні заявило, що його слова не відповідають дійсності. Державний департамент США також заперечив цю інформацію та назвав її вигідною корумпованим діячам для дискредитації посолки.

Як повідомляє видання ZN.UA з посиланням на джерела у Вашингтоні, державний департамент США запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 роках, стати тимчасовим повіреним в Україні. За інформацією видання, тимчасовий повірений орієнтовно керуватиме американським посольством щонайменше рік, а то і до самих президентських виборів в США в 2020 році. 

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