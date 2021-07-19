Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство
"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
Марія Колесникова закликала Олександра Лукашенка припинити насильство
Білоруська опозиційна політикиня Марія Колесникова, яка з січня перебуває в СІЗО-1 в Мінську, на сторінках німецької преси звернулася до правителя країни Олександра Лукашенка із закликом зупинити насильство і спробувати мирним способом знайти вихід з політичної кризи. "Я закликаю владу перестати боротися з власним народом, прислухатися до білорусів і почати новий діалог. Зупиніть насильство! Зупиніть абсурдні судові процеси! Не руйнуйте економіку і успішні підприємства! Випустіть людей з в'язниць!", - заявила вона в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 1 серпня.
Колесникова 12 років прожила в Штутгарті, у 2020 році вона повернулася в Білорусь, де стала координаторкою передвиборчого штабу Віктора Бабарика. Разом з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською Колесникова вважається однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка.
Затримання Колесникової на кордоні Білорусі та України
У вересні 2020 року, через місяць після початку в Білорусі масових виступів проти фальсифікації результатів президентських виборів, Колесникова була затримана на білорусько-українському кордоні. За версією білоруської прикордонної служби, вона разом з представниками Координаційної ради білоруської опозиції Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон, і її виштовхнули з салону автомобіля. Згодом Кравцов і Родненков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.
Коментуючи цей крок в інтерв'ю Welt am Sonntag, Колесникова підкреслює, що "жодного разу не пошкодувала про нього". "Думаю, це було єдине правильне рішення. Свобода не падає з неба. Те, що відбувається зараз в Білорусі, в центрі Європи, - живий приклад того", - говорить вона.
Звинувачення проти Колесникової
При цьому Колесникова нагадує, що Білорусь - не єдина країна, в якій досі не вдалося побудувати демократію. "Це глобальний виклик", - вважає опозиціонерка. Також вона закликала білорусів "крок за кроком захищати свої цінності і переконання". "Крок за кроком ми побудуємо вільне і відкрите суспільство. Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - переконана Колесникова.
У травні Колесниковій були пред'явлені звинувачення за статтями про заклики до дій проти національної безпеки, про змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, а також про створення екстремістського формування. За інформацією штабу Бабарика, їй може загрожувати до 12 років в'язниці.
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"Марш героїв" у Мінську: десятки тисяч учасників, сотні затриманих (13.09.2020)
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.