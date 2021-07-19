Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Білоруська опозиційна політикиня Марія Колесникова, яка з січня перебуває в СІЗО-1 в Мінську, на сторінках німецької преси звернулася до правителя країни Олександра Лукашенка із закликом зупинити насильство і спробувати мирним способом знайти вихід з політичної кризи. "Я закликаю владу перестати боротися з власним народом, прислухатися до білорусів і почати новий діалог. Зупиніть насильство! Зупиніть абсурдні судові процеси! Не руйнуйте економіку і успішні підприємства! Випустіть людей з в'язниць!", - заявила вона в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 1 серпня.

Колесникова 12 років прожила в Штутгарті, у 2020 році вона повернулася в Білорусь, де стала координаторкою передвиборчого штабу Віктора Бабарика. Разом з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською Колесникова вважається однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка.

Затримання Колесникової на кордоні Білорусі та України

У вересні 2020 року, через місяць після початку в Білорусі масових виступів проти фальсифікації результатів президентських виборів, Колесникова була затримана на білорусько-українському кордоні. За версією білоруської прикордонної служби, вона разом з представниками Координаційної ради білоруської опозиції Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон, і її виштовхнули з салону автомобіля. Згодом Кравцов і Родненков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.

Читайте також: Лукашенко запевняє, що готовий розмістити російські війська в Білорусі

Коментуючи цей крок в інтерв'ю Welt am Sonntag, Колесникова підкреслює, що "жодного разу не пошкодувала про нього". "Думаю, це було єдине правильне рішення. Свобода не падає з неба. Те, що відбувається зараз в Білорусі, в центрі Європи, - живий приклад того", - говорить вона.

Звинувачення проти Колесникової

При цьому Колесникова нагадує, що Білорусь - не єдина країна, в якій досі не вдалося побудувати демократію. "Це глобальний виклик", - вважає опозиціонерка. Також вона закликала білорусів "крок за кроком захищати свої цінності і переконання". "Крок за кроком ми побудуємо вільне і відкрите суспільство. Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - переконана Колесникова.

У травні Колесниковій були пред'явлені звинувачення за статтями про заклики до дій проти національної безпеки, про змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, а також про створення екстремістського формування. За інформацією штабу Бабарика, їй може загрожувати до 12 років в'язниці.