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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріу Сентену".
Маріу Сентену є португальським економістом. З 2015 року він обіймає посаду міністра фінансів Португалії. У грудні 2017 року Маріу Сентену обрано головою Єврогрупи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.