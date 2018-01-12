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Маріу Сентену є португальським економістом. З 2015 року він обіймає посаду міністра фінансів Португалії. У грудні 2017 року Маріу Сентену обрано головою Єврогрупи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.