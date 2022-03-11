Маріупольців вивозять до Росії

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Росія 32-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 27 березня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте хроніку війни в Україні за другу половину суботи, 26 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.
DW стежить за подіями неділі, 27 березня, з 00.00 (оновлюється, час київський).
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Потяг з евакуйованими жителями українського Маріуполя прибув у ніч на неділю до Самарської області Росії, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу уряду області. "До Самарської області прибуло ще 322 вимушені переселенці, у тому числі 74 дитини", - йдеться в повідомленні. Вивезених до Росії українців буде розміщено у санаторіях.
Своєю чергою Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі у суботу вечері, 25 березня повідомила, що російські військові насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1 у невідомому напрямку. "За словами очевидців, бойовики насильно вивезли у невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, що ховалися від обстрілу ворога у підвалах медичного закладу", - сказано у повідомленні. Відомо, що на території лікарні знаходилося приблизно 700 людей, але скільки маріупольців було вивезено, достеменно невідомо.
Триває тим часом і евакуація маріупольців в інші регіони України. Як повідомила віцепрем'єрка - міністрерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, з Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ на особистому транспорті дісталися у суботу дісталася 331 особа.
Київ намагається організувати гуманітарні коридори для маріупольців, але російські військові їх постійно зривають, нарікає Володимир Зеленський.
Оточення Маріуполя і систематичне знищення цивільного населення російськими військами свідчать про геноцид українців, переконаний німецький правник Отто Люхтергандт. В інтерв'ю DW він пояснив, як дійшов такого висновку.