Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей (відео)

Пастор Геннадій Мохненко у Маріуполі став прийомним батьком для 33 безпритульних дітей, а в його реабілітаційному центрі прихисток знайшли тисячі неповнолітніх. DW відвідала "маріупольського Макаренка". #LocalHeroes
Пастор Геннадій Мохненко і його однодумці-волонтери провели сотні нічних рейдів підвалами міста, рятуючи неповнолітніх безхатченків. Загалом за 20 років через реабілітаційний центр "Республіка Пілігрим" пройшли тисячі дітей. Зараз тут мешкає близько 30 вихованців. Декого з вихованців "Пілігриму" до центру віддали батьки, які не хочуть або - через складні обставини чи спосіб життя - не можуть піклуватися про своЇх дітей. Дехто родини не має взагалі. Іноді з проханням про допомогу до "Пілігрима" звертається поліція або служба у справах дітей. Адже за 20 років існування реабілітаційний центр отримав величезний авторитет і довіру у місті. У "Пілігримі" діти навчаються, граються - одним словом, повертаються до майже нормального дитячого життя. Соціалізації допомагає самоуправління: у "Республіці Пілігрим" є свої міністерства, своя валюта - "пілігривні" та навіть власний президент. Вірніше - президентка. DW побувала в гостях у "маріупольського Макаренка":
Бізнесмен Михайло Весельський втілює у рідному Радовлі на Житомирщині масштабний проект розвитку села. Що його надихає і чому не обов'язково бути мільйонером, аби розвивати українське село - у проекті DW #LocalHeroes. (28.11.2019)
У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes (20.12.2019)
Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)
Переселенець з Луганська Віталій Андрієць організував у Черкасах курси теслярства для хлопчиків, що виховуються без батька. Він не просто навчає їх тримати пилку та забивати цвяхи. Дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (12.12.2019)
Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes. (14.11.2019)