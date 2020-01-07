Маріупольський Макаренко: як пастор врятував тисячі вуличних дітей (відео)

Пастор Геннадій Мохненко і його однодумці-волонтери провели сотні нічних рейдів підвалами міста, рятуючи неповнолітніх безхатченків. Загалом за 20 років через реабілітаційний центр "Республіка Пілігрим" пройшли тисячі дітей. Зараз тут мешкає близько 30 вихованців. Декого з вихованців "Пілігриму" до центру віддали батьки, які не хочуть або - через складні обставини чи спосіб життя - не можуть піклуватися про своЇх дітей. Дехто родини не має взагалі. Іноді з проханням про допомогу до "Пілігрима" звертається поліція або служба у справах дітей. Адже за 20 років існування реабілітаційний центр отримав величезний авторитет і довіру у місті. У "Пілігримі" діти навчаються, граються - одним словом, повертаються до майже нормального дитячого життя. Соціалізації допомагає самоуправління: у "Республіці Пілігрим" є свої міністерства, своя валюта - "пілігривні" та навіть власний президент. Вірніше - президентка. DW побувала в гостях у "маріупольського Макаренка":