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Марілуїзе Бек

Марілуїзе Бек - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марілуїзе Бек".

Маріолуїзе Бек - німецька політикиня, представниця партії "Союз-90/Зелені". До 2017 року Марілуїзе Бек буда депутаткою німецького Бундестагу й речницею своєї фракції з питань політики щодо Східної Європи. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецька політикиня Бек: Залишаю Київ у надії на поразку російських військ

Німецька політикиня Бек: Залишаю Київ у надії на поразку російських військ 01.04.2022

Марілуїзе Бек та Ральф Фюкс стали першими німецькими політиками, які відвідали Київ після початку війни Росії в Україні. DW поговорила з Бек про її враження від побаченого й шанси, що війна скоро завершиться.

"Малий Бабин Яр": в Одесі вшанували пам'ять загиблих (12.10.2018) 12.10.2018

В центрі Одеси на місці вбивства 23 тисяч євреїв практично немає жодних ознак трагедії. Її жертв ніколи не вшановували на державному рівні. Цьогоріч вперше відбулися траурні заходи за участі представників України, Німеччини та Румунії.

Відповідальність Німеччини перед Україною: протидія викривленню історії

Відповідальність Німеччини перед Україною: протидія викривленню історії 17.07.2017

Німеччина має нести історичну відповідальність перед Україною за події Другої світової війни. Про це говорили німецькі та українські історики й політики у Києві під час фахової дискусії.
У чому полягає історична відповідальність Німеччини перед Україною?

У чому полягає історична відповідальність Німеччини перед Україною? 19.05.2017

Напередодні прибуття в Берлін Петра Порошенка депутати Бундестагу обговорювали проект резолюції про історичну відповідальність Німеччини перед Україною. Але йшлося не лише про минуле.

Звіт ПАРЄ: умов для виборів на Донбасі немає (12.10.2016) 12.10.2016

ПАРЄ залишила в силі економічні санкції проти Росії. Доповідачка Асамблеї Марілуїзе Бек пояснила: відповідальність за порушення прав людини на Донбасі лежить на Москві, й досі немає жодної можливості для проведення виборів на Сході України.

Доповідачки ПАРЄ: Провести вибори на окупованому Донбасі поки нереально

Доповідачки ПАРЄ: Провести вибори на окупованому Донбасі поки нереально 08.04.2016

На думку доповідачок ПАРЄ Крістіни Зелєнкової та Марілуїзе Бек, провести голосування на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях на даний момент не дозволяє безпекова ситуація.
Доповідачка ПАРЄ: За порушення прав людини в ДНР/ЛНР має відповідати той, хто їх контролює

Доповідачка ПАРЄ: За порушення прав людини в "ДНР/ЛНР" має відповідати той, хто їх контролює 27.01.2016

Депутатка ПАРЄ Марілуїзе Бек збирає докази для доповіді, котра проллє світло на те, яка країна де-факто контролює псевдореспубліки на сході України.
Офіційному слідству в справі вбивства Нємцова в ПАРЄ не довіряють

Офіційному слідству в справі вбивства Нємцова в ПАРЄ не довіряють 26.01.2016

На цьому тижні комітет ПАРЄ призначить спеціального доповідача у справі розслідування вбивства Борис Нємцова.
Доповідачка ПАРЄ: Москва має вплинути на своїх протеже на Донбасі

Доповідачка ПАРЄ: Москва має вплинути на своїх протеже на Донбасі 23.11.2015

У Раді Європи закликають світову спільноту звернути увагу на регулярне порушення мінських домовленостей проросійськими силами на сході України.
Де і чому ефективна пропаганда Кремля?

Де і чому ефективна пропаганда Кремля? 26.06.2015

Відповідь на це запитання шукали учасники міжнародного колоквіуму в Берліні. Кореспондент DW вислухав думки американських, німецьких та російських експертів.
Бундестаг обговорив наслідки вбивства Нємцова для російської політики

Бундестаг обговорив наслідки вбивства Нємцова для російської політики 05.03.2015

Німецькі депутати різко засудили атмосферу конфронтації, створену, на їхню думку, російським президентом та державними ЗМІ Росії.
Німецькі політики не вірять у путінську доброчинність

Німецькі політики не вірять у путінську "доброчинність" 12.08.2014

Представники німецьких партій Зелені та ХДС критикують непрозорість гуманітарної допомоги, яку російська влада відправила на Схід України.