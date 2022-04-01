Німецька політикиня Бек: Залишаю Київ у надії на поразку російських військ

Марілуїзе Бек та Ральф Фюкс стали першими німецькими політиками, які відвідали Київ після початку війни Росії в Україні. DW поговорила з Бек про її враження від побаченого й шанси, що війна скоро завершиться.