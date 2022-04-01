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Марілуїзе Бек - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марілуїзе Бек".
Маріолуїзе Бек - німецька політикиня, представниця партії "Союз-90/Зелені". До 2017 року Марілуїзе Бек буда депутаткою німецького Бундестагу й речницею своєї фракції з питань політики щодо Східної Європи. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В центрі Одеси на місці вбивства 23 тисяч євреїв практично немає жодних ознак трагедії. Її жертв ніколи не вшановували на державному рівні. Цьогоріч вперше відбулися траурні заходи за участі представників України, Німеччини та Румунії.
ПАРЄ залишила в силі економічні санкції проти Росії. Доповідачка Асамблеї Марілуїзе Бек пояснила: відповідальність за порушення прав людини на Донбасі лежить на Москві, й досі немає жодної можливості для проведення виборів на Сході України.