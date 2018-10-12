Маріз Конде стала першою лауреаткою альтернативної Нобелівської премії з літератури

Першою лауреаткою альтернативної Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Маріз Конде, котра народилася в Гваделупі. Про це в п'ятницю, 12 жовтня, повідомила Нова академія в Швеції.

У своїх творах Конде описує "жахи колоніалізму і хаос постколоніалізму", наголосило журі премії. У відеозверненні Конде заявила, що ділить нагороду з друзями та всіма жителями Гваделупи. Крім Конде, в шорт-листі премії опинилися Ніл Гейман, Кім Тьюі й Харукі Муракамі. Муракамі від своєї участі згодом відмовився.

Літературний Нобель цього року не вручали

Премія Нової академії була створена після оголошення рішення Шведської академії, що відмовилася 2018 року вручати Нобелівську премію з літератури через скандал. У листопаді 2017 року в рамках кампанії #MeToo 18 жінок, котрі були членкинями й співробітницями Шведської академії, звинуватили в домаганнях фотографа й режисера Жан-Клода Арно.

Останній одружений зі шведською поетесою та письменницею Катаріною Фростенсон. Згодом та відмовилася від членства в Шведській академії. Загалом через скандал шестеро членів академії вийшли з її складу, що зробило цей орган недієздатним.

Під час скандалу навколо домагань також з'ясувалося, що очолюваний Арно культурний центр отримував фінансування з Нобелівського фонду через Катаріну Фростенсон. На початку жовтня Арно був засуджений до двох років в'язниці.