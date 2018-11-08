"Марш незалежності" у Польщі об'єднав представників влади та ультраправих

З нагоди сторіччя відновлення державності Польщі на вулиці Варшави та інших міст вийшли сотні тисяч поліків. Зокрема, у "Марші незалежності" у столиці, проведеному на залик президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, взяли участь понад 200 тисяч людей, повідомляє МВС країни ввечері у неділю, 11 листопада.

Провідні політики країни, у тому числі Дуда і Моравецький, йшли на чолі колони, учасники якої тримали у руках біло-червоні національні прапори.

Конфлікт навколо маршу виник напредодні, коли опозиційна столична влада заборонила проведення демонстрації націоналістів 11 листопада через можливі сутички та масові заворушення. Утім, президент та прем'єр Польщі закликали громадян вийти на державний урочистий захід під назвою "Біло-червоний марш", на який запросили і крайні праві групи.

Вранці 11 листопада Дуда і Моравєцький урочисто покладали вінки квітів до меморіалу польським борцям за незалежність. Напередодні по всій країни також відбулися урочисті меси та меморіальні заходи.