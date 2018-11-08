 ″Марш незалежності″ у Польщі об′єднав представників влади та ультраправих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2018

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Новини

"Марш незалежності" у Польщі об'єднав представників влади та ультраправих

У марші з нагоди сторіччя незалежності Польщі, організованому урядом, взяли участь і ультраправі угруповання. Загалом у заході взяли участь понад 200 тисяч людей.

Польща відзначила 100-річчя незалежності 200-тисячним маршем

Варшава

З нагоди сторіччя відновлення державності Польщі на вулиці Варшави та інших міст вийшли сотні тисяч поліків. Зокрема, у "Марші незалежності" у столиці, проведеному на залик президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, взяли участь понад 200 тисяч людей, повідомляє МВС країни ввечері у неділю, 11 листопада.  

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Анджей Дуда заявив, що тема компенсацій за збитки, завдані Польщі Німеччиною за часів Другої світової війни, ще не закрита. Раніше ФРН вже відхиляла ці вимоги, оскільки Польща відмовилась від компенсацій у 1953 році. (28.10.2018)

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 Провідні політики країни, у тому числі Дуда і Моравецький, йшли на чолі колони, учасники якої тримали у руках біло-червоні національні прапори.

Конфлікт навколо маршу виник напредодні, коли опозиційна столична влада заборонила проведення демонстрації націоналістів 11 листопада через можливі сутички та масові заворушення. Утім, президент та прем'єр Польщі закликали громадян вийти на державний урочистий захід під назвою "Біло-червоний марш", на який запросили і крайні праві групи.

Вранці 11 листопада Дуда і Моравєцький урочисто покладали вінки квітів до меморіалу польським борцям за незалежність. Напередодні по всій країни також відбулися урочисті меси та меморіальні заходи.  

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