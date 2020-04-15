Марш кухаря на Рейхстаг: Як у Берліні мітингували корона-скептики

"Я готовий. Друзі, не забудьте маски", - написав у суботу, 23 травня, о 14:00 кухар та автор бестселеру Vegan for fun, а нині корона-скептик та борець з карантинними обмеженнями Аттіла Гільдманн (Attila Hildmann) у своєму Telegram-каналі, котрий нараховує майже 50 тисяч підписників. Для Німеччини, де Telegram поширений переважно серед конспірологів, які не довіряють владі, це дуже велике число.

Гільдманн - колишній завсідник ток-шоу на всіх телеканалах та творець своєї лінійки веганських продуктів - з початку пандемії став проповідником конспірології - тут і чіпування, і світовий уряд, і міф про те, що коронавірус створили, щоб позбавити людей свободи. Як він сам стверджував, "очі розплющилися" в нього зокрема й після переглядів передач російського державного каналу RT.

Через дві з половиною години Гільдман лежав на дорозі після затримання, в якому брало участь щонайменше 15 поліцейських. Він намагався провести кількасот своїх прихильників від Александерплац до Рейхстагу. На пів шляху поліція заблокувала групу на набережній Шпрее, не даючи пройти на неузгоджену акцію, й, оскільки Гільдманн не вгамовувався та закликав прихильників не підкорятися поліції, його затримали. Натовп скандував "ганьба", хтось кричав "нацисти", але кілька десятків поліцейських змогли відновити порядок. Група прихильників кухаря розсіялася, проте багато хто пішов далі до Рейхстагу.

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Понад 30 демонстрацій

У берлінських поліцейських у суботу, 23 травня, були всі причини нервувати: цього дня мали пройти понад 30 демонстрацій так званих корона-скептиків, що виступали проти карантинних обмежень, а також їхніх супротивників. І поліції вдалося майже неймовірне: незважаючи на те, що весь центр міста був заповнений "корона-повстанцями", як вони себе воліють називати, їм не вдалося провести єдиної та насправді масової акції.

Дві ключові точки можливого мітингу були перекриті: біля театру Volksbühne на площі Рози Люксембург проходила акція антифашистів, а простір від Рейхстагу до Відомства федеральної канцлерки було перекрито поліцією, котра не дозволяла збиратися навіть невеликим групам, крім крихітної узгодженої акції правих радикалів.

Найяскравішими подіями на протестних акціях у суботу було затримання кухаря Гільдманна та спонтанна акція біля російського посольства, де кількасот демонстрантів заспівали пісню популярного в Берліні американського співака та актора Девіда Гассельгоффа Looking for freedom. Більше організувати в них нічого не вдалося.

Політичний притулок у Білорусі

Акції корона-скептиків по всій Німеччині - десь узгоджені, а десь гра в кішки-мишки, як у Берліні, - проводяться щосуботи вже понад місяць. У них беруть участь десятки тисяч людей по всій країні. У Берліні протести започаткував лівий інтелектуал, берлінський драматург та журналіст Ансельм Ленц (Anselm Lenz). Він уже в березні виводив своїх прихильників на площу перед театром Volksbühne, а трохи пізніше заснував групу "Комунікаційний центр демократичний спротив" (KDW), що стала одним з центрів тяжіння корона-скептиків.

Респектабельні видання, в яких працював Ленц, уже поспішили від нього відхреститися, а газета taz навіть назвала його "корисним ідіотом для праворадикалів, котрі відвідують його заходи". Погляди Ленца теж не позбавлені конспірології. За пандемією COVID-19 криється союз "влади з фармакологічними та цифровими концернами, який створюють для руйнування демократії", заявив він у квітні в інтерв'ю медіакомпанії RBB.

"Багато різних людей та груп. Хтось лівий, хтось ліберал, є езотерики, є реально божевільні конспірологи, є праві, - так описує корона-скептиків берлінський художник-акціоніст Ілля Ривкін. - Централізованої організації нема, за що я, до речі, критикував Ансельма, і народ збирається навколо інфлюенсерів. Куди відеоблогер скаже, туди його аудиторія й іде".

Притомна частина корона-скептиків, як стверджує Ривкін, вважає, що запроваджені обмеження неспіврозмірні з приводом до їхнього запровадження - через неприємну, але не найнебезпечнішу хворобу були скасовані чи обмежені базові громадянські права та свободи. Критики корона-скептиків вважають, що їх фінансує Росія, але сам Ривкін у "російський слід" не вірить. "Взагалі ця ліволіберальна теорія змови, що Путін тут начебто фінансує радикальну опозицію, не підтверджується фактами", - стверджує він.

Однак у Росії до корона-скептиків особливе ставлення, недаремно вони співали Looking for freedom саме біля російського посольства. Курсують у цьому середовищі й чутки про активістів, котрі мріють попросити політичного притулку в Швеції та, хай як дико це може звучати, в Білорусі, де карантин не запроваджено.

"Хай свою дружину вчать щі варити"

"Разом з волоссям голову знесли", - так описує причини свого виступу проти карантину учасниця акції, яка забажала залишитися неназваною. За її словами, вона регулярно відвідує мітинги корона-скептиків. "Європа - це свідоме та просвічене суспільство волелюбних індивідуалістів. Достатньо роз'яснити ситуацію, дати рекомендації, а не закривати все поспіль. Не треба мене вчити руки мити, хай свою дружину вчать щі варити", - каже вона про політиків.

Кухаря Гільдманна випустили з поліції вже через годину після затримання. У супроводі поліцейських він відразу вирушив до Рейхстагу, де взяв участь вже в іншій - узгодженій акції, поговорив з журналістами та сфотографувався з прихильниками.

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