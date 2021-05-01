Марш до річниці дивізії СС "Галичина": ОП чекає від Кличка пояснень

Офіс президента (ОП) України очікує від мера Києва Віталія Кличка пояснень усіх обставин проведення маршу з нагоди річниці заснування дивізії СС "Галичина", що пройшов у столиці країни 28 квітня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОП, опублікованому на сайті президента ввечері п'ятниці, 30 квітня. Влада будь-якого "цивілізованого міста" не має миритися із тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману правоохоронців і керівників міста щодо своїх істинних цілей, йдеться у повідомленні.

"Офіс президента очікує від голови Київської міської державної адміністрації проведення перевірки системи узгодження масових акцій в столиці і повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу", - наголосили у пресслужбі.

"У зв'язку з тим, що в Києві відбувся так званий марш до дня створення нацистами дивізії СС "Галичина" під час Другої світової війни, вважаємо за необхідне зазначити, що мала чисельність учасників і маніпуляції організаторів з подачею заявки на проведення акції не можуть бути підставою для того, щоб навіть пробувати виправдати цю ситуацію", - зазначається у повідомленні.

В ОП також заявили про засудження будь-яких проявів пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, і спроби переглянути правду про Другу світову війну. "Не було і не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей", - додають у пресслужбі президента.

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Також у ОП заявили, що очікують від Національної поліції та МВС притягнення до відповідальності порушників законодавства щодо заборони пропаганди тоталітарних режимів в Україні. "Правоохоронці мають для цього всі можливості", - йдеться у повідомленні.

У поліції склали адмінпротокол на одного з учасників

Вранці в суботу, 1 травня, у відділі комунікації Національної поліції Києва повідомили, що правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який брав участь у марші з нагоди створення дивізії СС "Галичина" в Києві, - його звинувачують у дрібному хуліганстві.

Причиною складення протоколу стало використання цією особою нацистського привітання після акції, зазначають у поліції. Окрім того слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.

Марш засуджують у Німеччині та Ізраїлі

28 квітня у Києві кілька сотень активістів провели марш, присвячений річниці створення дивізії військ СС "Галичина" в період Другої світової війни. Її було сформовано у Львові у 1943 році переважно з добровольців.

Цю акцію вже засудили у Німеччині та Ізраїлі. Посолка ФРН Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) заявила про неприпустимість асоціювання з підрозділами, які брали участь у військових злочинах. А в ізраїльському МЗС заявили про засудження "прославлення нацистських колабораціоністів" і висловили сподівання, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища та не допустить їхнього повторення.