 Марчук: Росія нічого не знає про 80 українських заручників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Марчук: Росія нічого не знає про 80 українських заручників

Російська сторона каже, що не має інформації про 80 українських заручників, повідомив колишній представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

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Російська сторона повідомила, що встановила місцеперебування лише 27 осіб зі списку 107 осіб, поданого Україною в рамках ініціативи обміну заручниками "всіх на всіх". Про це в середу, 22 травня, повідомив колишній представник України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук.

"Принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує. Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" за відповідною процедурою з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі, й навіть знаємо, де вони там знаходяться. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 осіб вони нічого не знають і вони їх не знайшли", - зазначив Марчук.

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За його словами, одного разу до таких незнайдених потрапили навіть двоє українських військовослужбовців, яких офіційно відвідав координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш. "На мій погляд, це може бути пов'язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур відразу ж видно. А це Гаага. Інших причин я не бачу", - написав Марчук.

Також він зазначив, що представники ОРДЛО постійно включають до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, які не мають жодного стосунку до війни у Донбасі, а які вчинили ці злочини під час подій на Майдані (спецназ Беркута), або 2 травня в Одесі, або вчинили теракти в Харкові та Запоріжжі.

"Це тільки дуже маленька особливість процесу обміну заручниками. А з цим процесом тісно пов'язана ще і проблема зі зниклими безвісти. А це сотні людей. Але це складна схема... Все це в повній мірі відноситься і до принципу "всіх встановлених на всіх встановлених". Тому Україна "ЗА" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і при активній участі міжнародних гуманітарних інституцій", - резюмував Марчук.

Як повідомлялось, в РФ та у анексованому Росією Криму нині ув'язнені близько п'яти тисяч українців. З них понад 70 осіб вважаються політичними в'язнями. 20 травня в інавгураційній промові український президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для діалогу з РФ є звільнення всіх полонених українців. Екс-президент Петро Порошенко заявляв, що у 2018 році Росія відхилила всі 17 пропозицій України щодо обміну утримуваними особами.  

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