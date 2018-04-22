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Мартін Шульц

Мартін Шульц - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Шульц".

Соціал-демократ Мартін Шульц був головою Європарламенту з 2012 до 2017 року. З 2017 до 2018 року Мартін Шульц був головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). На виборах 2017 року Мартін Шульц очолив кампанію соціал-демократів, претендуючи на посаду канцлера. Але на голосуванні СДПН зазнала поразку. Після цього Мартін Шульц подав у відставку з посади голови СДПН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецьких соціал-демократів вперше очолила жінка

Німецьких соціал-демократів вперше очолила жінка 22.04.2018

Очікується, що 47-річна екс-міністерка дасть партії нове дихання. Соціал-демократи переживають не кращі часи після досить поганих результатів на виборах.
Реакція на рішення СДПН щодо коаліції: Меркель чекає на співпрацю

Реакція на рішення СДПН щодо коаліції: Меркель чекає на співпрацю 04.03.2018

Німецька канцлерка Анґела Меркель привітала рішення СДПН утворити "велику коаліцію" з її блоком ХДС/ХСС. Про рішення соціал-демократів схвально відгукуються й інші провідні німецкі політики.
Коментар: Німеччино, вперед! Але не так, як раніше

Коментар: Німеччино, вперед! Але не так, як раніше 04.03.2018

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель нарешті може сформувати новий уряд. Це буде її останній і найважчий термін на канцлерській посаді. Нині йдеться про те, чим Німеччина хоче бути, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.
Перемир'я у СДПН: Шульц пробачив Ґабріеля

Перемир'я у СДПН: Шульц пробачив Ґабріеля 17.02.2018

Мартін Шульц, який пішов у відставку з поста лідера СДПН, примирився з міністром закордонних справ Зіґмаром Ґабріелем. То чи залишиться останній на своїй посаді?

Рівень підтримки соціал-демократів у Німеччині рекордно впав - опитування

Рівень підтримки соціал-демократів у Німеччині рекордно впав - опитування 16.02.2018

Соціал-демократична партія Німеччини втратила ще два відсотки у рейтингу підтримки протягом останнього місяця.

Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018) 14.02.2018

Андреа Налес може стати першою жінкою на чолі СДПН. Вона має намір оновити найстарішу партію Німеччини після поразки на виборах, відставки Мартіна Шульца і розколу через урядову коаліцію з Анґелою Меркель.
Мартін Шульц оголосив про відставку з посади голови німецьких соціал-демократів

Мартін Шульц оголосив про відставку з посади голови німецьких соціал-демократів 13.02.2018

Керівник Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц оголосив про відставку. Його наступницею може стати Андреа Налес, якщо її кандидатуру підтримають на партійному з'їзді в квітні.
Мартін Шульц: зі 100 відсотків до нуля

Мартін Шульц: зі 100 відсотків до нуля 10.02.2018

Він хотів стати канцлером, потім - хоча б міністром закордонних справ, а тепер опинився з порожніми руками. Портрет Мартіна Шульца, який упав з великої політичної висоти.
Коментар: Американські гірки німецьких соціал-демократів

Коментар: Американські гірки німецьких соціал-демократів 09.02.2018

Після привселюдної сварки Мартін Шульц відмовляється від посади міністра закордонних справ. Такими суперечками соціал-демократи підривають довіру до політиків загалом, вважає оглядачка DW Катаріна Кроль.

Мартін Шульц відмовляється від посади глави МЗС у майбутньому уряді

Мартін Шульц відмовляється від посади глави МЗС у майбутньому уряді 09.02.2018

Лідер німецьких соціал-демократів Мартін Шульц заявив про свою відмову очолити міністерство закордонних справ у майбутньому уряді ФРН. Він зазначив, що повинен поставити інтереси партії вище особистих.
Баварські союзники Меркель першими схвалили коаліційну угоду

Баварські союзники Меркель першими схвалили коаліційну угоду 08.02.2018

Першим досягнуту напередодні угоду про формування "великої коаліції" схвалило керівництво баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз. Очікується, що Горст Зеегофер отримає міністерське крісло.
Коментар: Висока ціна четвертого терміну Анґели Меркель

Коментар: Висока ціна четвертого терміну Анґели Меркель 08.02.2018

Анґелі Меркель вдалося домогтися згоди керівництва соціал-демократів на створення урядової коаліції. Однак партія канцлерки - ХДС - дорого заплатила за це, вважає Катаріна Кроль.
Мартін Шульц йде з посади голови німецьких соціал-демократів

Мартін Шульц йде з посади голови німецьких соціал-демократів 07.02.2018

Нинішній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц залишає свій пост і перейде працювати в МЗС Німеччини. Після Шульца СДПН вперше в історії очолить жінка.
Коаліційна угода: ФРН підтримуватиме Україну, але за певних умов

Коаліційна угода: ФРН підтримуватиме Україну, але за певних умов 07.02.2018

У коаліційній угоді між ХДС/ХСС та СДПН прописана підтримка Німеччиною цілковитого відновлення територіальної цілісності України та подальшого розвитку країни. Втім, до Києва теж є певні вимоги.
Лідери ХДС, ХСС та СДПН підбили підсумки коаліційних переговорів

Лідери ХДС, ХСС та СДПН підбили підсумки коаліційних переговорів 07.02.2018

Під час спільної прес-конференції лідери ХДС, ХСС та СДПН розповіли про підсумки завершених коаліційних переговорів та про те, які це матиме наслідки для суспільства й економіки ФРН.
Коаліційні переговори у Німеччині завершилися - що далі?

Коаліційні переговори у Німеччині завершилися - що далі? 07.02.2018

Попередні переговори між блоком ХДС/ХСС Анґели Меркель та німецькими соціал-демократами щодо створення урядової коаліції завершилися. Слово за рядовими партійцями СДПН. Але що буде у разі, якщо вони скажуть "ні"?
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