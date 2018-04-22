Мартін Шульц - німецький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Шульц".

Соціал-демократ Мартін Шульц був головою Європарламенту з 2012 до 2017 року. З 2017 до 2018 року Мартін Шульц був головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). На виборах 2017 року Мартін Шульц очолив кампанію соціал-демократів, претендуючи на посаду канцлера. Але на голосуванні СДПН зазнала поразку. Після цього Мартін Шульц подав у відставку з посади голови СДПН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.