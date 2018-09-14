 Марош Шефчович заявив про намір боротися за посаду голови Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Марош Шефчович заявив про намір боротися за посаду голови Єврокомісії

Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу словак Марош Шефчович планує очолити список соціал-демократів на виборах до Європарламенту наступного року. Утім, у нього є конкуренти.

Марош Шефчович планує поборотися за крісло голови Єврокомісії

Марош Шефчович планує поборотися за крісло голови Єврокомісії

Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу словак Марош Шефчович планує очолити список соціал-демократів на виборах до Європарламенту наступного року та згодом претендувати на посаду голови Єврокомісії. Про це він заявив у понеділок, 17 вересня, у Брюсселі. За словами Шефчовича, він заручився необхідною підтримкою членів фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" у Європарламенті.

Шефчович зазначив, що має намір зосередитися на подоланні розколу між країнами ЄС. "Треба позбутися колючого дроту в наших головах", - заявив він на прес-конференці, цитує агенція Reuters. Він сподівається запропонувати "конкретні, переконливі та надихаючі рішення" щодо таких викликів як міграція та цифрові технології, заявив він у Європарламенті.

Соціал-демократи обиратимуть свого провідного кандидата на з'їзді у Лісабоні 7-8 грудня. Іншими можливими претендентами на те, щоб очолити їхній список, є перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс з Нідерландів та єврокомісар з питань фінансів француз П'єр Московісі.

DW.COM

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Зелені також визначаються зі своїми провідними кандидатами на виборах. Планується, що список Зелених знову очолять двоє - жінка та чоловік. Серед кандидатів - співголова фракції Зелених у Європарламенті німкеня Ска Келлер (Ska Keller), бельгійка Петра де Саттер, Бас Ейкгаут з Нідерландів та болгарин Атанас Шмідт.

Раніше про свій намір боротися за крісло голови ЄК заявив  заступник голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Манфред Вебер (Manfred Weber). Він сподівається очолити список консервативної Європейської народної партії (ЄНП).

Вибори до Європейського парламенту мають відбутися в травні 2019 року. Нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що не балотуватиметься повторно на пост голови Єврокомісії.

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