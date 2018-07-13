Марк Цукерберг і його модний гріх: коли вдягати костюм запізно (відео)

Коли Марк Цукерберг, затятий любитель футболок, раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс.
Надто багато молодиків задовго зволікають, перш ніж купити свій перший костюм. Саме по собі це вже доволі сумно, переконаний стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Проте ще більш прикрою є причина, з якої вони зрештою купують свій перший костюм. Яскравий приклад - засновник і CEO Facebook Марк Цукерберг.
Марк Цукерберг вибачився в Європейському парламенті за витік даних користувачів Facebook та повідомив, що після президентських виборів в США в 2016 році мережа зробила висновки та вдосконалила роботу. (22.05.2018)
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