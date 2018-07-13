 Марк Цукерберг і його модний гріх: коли вдягати костюм запізно (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.07.2018

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Культура й стиль життя

Марк Цукерберг і його модний гріх: коли вдягати костюм запізно (відео)

Коли Марк Цукерберг, затятий любитель футболок, раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс.

CEO Facebook Марк Цукерберг на засіданні в Конгресі США (picture alliance/AP Images/A. Brandon)

Надто багато молодиків задовго зволікають, перш ніж купити свій перший костюм. Саме по собі це вже доволі сумно, переконаний стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Проте ще більш прикрою є причина, з якої вони зрештою купують свій перший костюм. Яскравий приклад - засновник і CEO Facebook Марк Цукерберг.


 

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