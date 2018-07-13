Марк Цукерберг і його модний гріх: коли вдягати костюм запізно (відео)

Надто багато молодиків задовго зволікають, перш ніж купити свій перший костюм. Саме по собі це вже доволі сумно, переконаний стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Проте ще більш прикрою є причина, з якої вони зрештою купують свій перший костюм. Яскравий приклад - засновник і CEO Facebook Марк Цукерберг.



