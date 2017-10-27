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Марк Сага
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Марк Сага: інші публікації
Міф Джона Кеннеді і таємниця його вбивства
Міф Джона Кеннеді і таємниця його вбивства
У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді. 35-го президента США застрелили в Далласі у 1963 році.
Політика
28.10.2017
28 жовтня 2017 р.
Міф Джона Ф. Кеннеді
Міф Джона Ф. Кеннеді
У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді. 35-го президента США застрелили в Далласі у 1963 році.
Політика
27.10.2017
27 жовтня 2017 р.
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