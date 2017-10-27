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Марк Сага

Пропустити розділ Марк Сага: інші публікації

Марк Сага: інші публікації

Джон та Джекі Кеннеді

Міф Джона Кеннеді і таємниця його вбивства

Міф Джона Кеннеді і таємниця його вбивства

У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді. 35-го президента США застрелили в Далласі у 1963 році.
Політика
28 жовтня 2017 р.
Джон Кеннеді

Міф Джона Ф. Кеннеді

Міф Джона Ф. Кеннеді

У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді. 35-го президента США застрелили в Далласі у 1963 році.
Політика
27 жовтня 2017 р.
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