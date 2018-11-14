Маркус Зедер заявив, що хоче очолити ХСС

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) оголосив, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-соціального Союзу (ХСС). "Після ретельних роздумів і відповідно до бажання багатьох однопартійців я готовий присвятити себе служінню партії. Тому висуваю свою кандидатуру на посаду голови ХСС", - заявив він у неділю, 18 листопада, передає агенція dpa.

Дотеперішній очільник ХСС, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer), нещодавно повідомив, що складе з себе повноваження голови партії на спеціальному з'їзді баварських консерваторів, який відбудеться 19 січня 2019 року. Цього ж дня консерватори мають обрати нового голову партії. Раніше віце-голова ХСС Манфред Вебер (Manfred Weber), який став кандидатом на посаду голови Єврокомісії від Європейської народної партії на виборах у 2019 році, відмовився висувати свою кандидатуру на посаду голови партії, як і голова парламентської групи ХСС Александер Добріндт (Alexander Dobrindt).

Маркус Зедер був обраний прем'єр-міністром Баварії в березні 2018 року і переобраний на цю посаду на початку листопада - після виборів до ландтагу , що пройшли 14 жовтня. До Зедера уряд Баварії очолював Зеегофер.