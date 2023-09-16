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Марина Константинова
Пропустити розділ Марина Константинова: інші публікації
Марина Константинова: інші публікації
Нетребко розділила Берлін
Нетребко розділила Берлін
Анна Нетребко виконала партію леді Макбет у Берлінській опері. Прем'єра супроводжувалася протестами. Репортаж DW.
Політика
16.09.2023
16 вересня 2023 р.
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