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Марина Константинова

Пропустити розділ Марина Константинова: інші публікації

Марина Константинова: інші публікації

Такою бачать Анну Нетребко протестувальники у Берліні

Нетребко розділила Берлін

Нетребко розділила Берлін

Анна Нетребко виконала партію леді Макбет у Берлінській опері. Прем'єра супроводжувалася протестами. Репортаж DW.
Політика16 вересня 2023 р.
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