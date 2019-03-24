 Мандат СММ ОБСЄ в Україні подовжено ще на рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

Мандат СММ ОБСЄ в Україні подовжено ще на рік

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ працюватимуть в Україні ще рік. Рішення про подовження мандата місії ухвалила Постійна рада ОБСЄ.

Місія ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ в Донецькій області (архівне фото)

Постійна рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) подовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ) ще на один рік. Рішення щодо цього було ухвалено в п'ятницю, 29 березня, повідомляє сайт ОБСЄ.

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Подовження мандата СММ ОБСЄ в Україні привітав чинний голова ОБСЄ і міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак. Він закликав також до "подальшої підтримки міжнародних спостерігачів і національного персоналу на місцях", повідомляється на сайті організації.

Лайчак також нагадав, що СММ була уповноважена встановлювати факти конкретних інцидентів і повідомляти про них, в тому числі про можливі порушення основних принципів ОБСЄ, на всій території України.

"Спостерігачі - це очі й вуха організації, та й усієї міжнародної спільноти, і вони безпосередньо сприяють запобіганню подальшої ескалації", - наводиться висловлювання Лайчака в повідомленні ОБСЄ.

Термін чинності мандата СММ ОБСЄ спливав 31 березня. Місія працює в Україні з березня 2014 року.

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