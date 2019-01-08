 Манафорт обговорював ″мирний план″ щодо України з ймовірним агентом Кремля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Манафорт обговорював "мирний план" щодо України з ймовірним агентом Кремля

Колишній політтехнолог Трампа Пол Манафорт передавав ймовірному агенту російської розвідки дані соцопитувань у США та обговорював з ним плани щодо України, йдеться у документах розслідування спецпрокурора Мюллера.

Манафорту закидають передачу даних російському агенту

Манафорту закидають передачу даних російському агенту

Спецпрокурор США Роберт Мюллер закидає екс-очільнику передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологу Полу Манафорту передачу даних соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику. За даними слідства, останній був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою. Це випливає із судових документів, частина з яких була оприлюднена у вівторок, 8 січня, повідомив телеканал CNN.

Адвокати Манафорта відкидають, що той брехав слідству щодо своїх зустрічей з Килимником. Вони наполягають, що він не пам'ятає усі деталі передвиборчої кампанії 2016 року. З судових документів випливає, що Манафорт зустрічався з Килимником у Мадриді. Згодом представник Манафорта Джейсон Малоні заявив, що зустріч відбулася в лютому 2017 року, вже після обрання Трампа президентом.

Наразі невідомо, чи були дані соцопитувань, які передавав Манафорт, закритими. Утім слідство вважає, що Кремль міг використати ці дані для втручання в американські вибори, зазначає агентство AP.

DW.COM

Пол Манафорт уклав угоду із прокурором та визнав провину у змові проти США та з метою перешкоджання правосуддю. Він також співпрацюватиме зі слідством і щодо ймовірного втручання РФ в американські вибори. (14.09.2018)

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи". (18.12.2018)

Також стало відомо, що Манафорт обговорював з Килимником "мирний план" щодо України. Ця інформація може бути важливою в контексті того, що політтехнолог міг вплинути на позицію республіканців у питанні українського конфлікту. Його адвокати не надають деталей цього плану та зауважують, що в той час Манафорт був більше зайнятий президентською кампанією в США.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контактах з Килимником. Тепер його чекає нове судове засідання - на цей раз про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.

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