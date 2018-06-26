 Мальта прийме корабель Lifeline з біженцями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Мальта прийме корабель Lifeline з біженцями

Судно Lifeline із врятованими біженцями має ввечері причалити до мальтійського берега. Вони будуть розподілені між вісьмома європейськими країнами, повідомив прем'єр Мальти Джозеф Мускат.

Мальта погодилася прийняти судно Lifeline із біженцями

Мальта погодилася прийняти судно Lifeline із біженцями

Порт Мальти ввечері у середу, 27 червня прийме рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, на якому перебувають 234 біженці, врятовані раніше в Середземному морі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат. "Я думаю, що судно добереться до наших берегів цього вечора", - заявив він, передає агенція AFP.

Він зазначив, що окрім Мальти, біженців з Lifeline приймуть сім інших країн-членів ЄС: Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Ірландія, Бельгія та Франція. Після цього судно буде конфісковано для проведення розслідування.

Німеччина також може взяти участь в прийнятті біженців. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що це відбудеться за умови, якщо судно Lifeline припинить свою роботу. "Ми повинні запобігти тому, щоб це стало прецедентом", - заявив він, передає агенція dpa. Міністр додав, що працівники рятувальної організації мають бути притягнуті до відповідальності.

Раніше Іспанія та Італія відмовилися відкрити свої порти для корабля, який дрейфує в Середземному морі з 21 червня. Мігрантам, які перебувають на судні, надається медична допомога, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії, повідомили в Mission Lifeline.

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Раніше цього місяця аналогічна ситуація мала місце з судном Aquarius з понад 600 мігрантами. Зрештою корабель прийняла Іспанія. Близько половини мігрантів з судна вирішили просити притулок у Франції.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисячі мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 людей потонули неподалік від берегів Лівії.

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