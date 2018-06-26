Мальта прийме корабель Lifeline з біженцями

Порт Мальти ввечері у середу, 27 червня прийме рятувальне судно Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline, на якому перебувають 234 біженці, врятовані раніше в Середземному морі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат. "Я думаю, що судно добереться до наших берегів цього вечора", - заявив він, передає агенція AFP.

Він зазначив, що окрім Мальти, біженців з Lifeline приймуть сім інших країн-членів ЄС: Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Ірландія, Бельгія та Франція. Після цього судно буде конфісковано для проведення розслідування.

Німеччина також може взяти участь в прийнятті біженців. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що це відбудеться за умови, якщо судно Lifeline припинить свою роботу. "Ми повинні запобігти тому, щоб це стало прецедентом", - заявив він, передає агенція dpa. Міністр додав, що працівники рятувальної організації мають бути притягнуті до відповідальності.

Раніше Іспанія та Італія відмовилися відкрити свої порти для корабля, який дрейфує в Середземному морі з 21 червня. Мігрантам, які перебувають на судні, надається медична допомога, однак багато з них перебувають у виснаженому стані та зі слідами тортур після багатомісячного перебування у таборах у Лівії, повідомили в Mission Lifeline.

Раніше цього місяця аналогічна ситуація мала місце з судном Aquarius з понад 600 мігрантами. Зрештою корабель прийняла Іспанія. Близько половини мігрантів з судна вирішили просити притулок у Франції.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисячі мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 людей потонули неподалік від берегів Лівії.