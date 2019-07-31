 Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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Новини

Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна

Після відмови уряду Італії 40 врятованих мігрантів з судна Alan Kurdi зійдуть на берег на Мальті. Про їхній подальший розподіл вже домовилися німецький уряд та Єврокомісія.

Рятувальне судно Alan Kurdi

Рятувальне судно Alan Kurdi

40 врятованих у Середземному морі мігрантів, які перебувають на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi, зможуть зійти на берег на Мальті. Німецький уряд та Єврокомісія вже домовилися про їхній подальший розподіл між іншими країнами Євросоюзу, повідомив у суботу, 3 серпня, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

Жоден з мігрантів не залишиться на Мальті, додав Мускат. Утім, поки не повідомляють, які саме країни приймуть врятованих. Як зазначив прем'єр Мальти, мігрантів з Alan Kurdi за межами територіальних вод країни мають пересадити на мальтійське військове судно, яке і доправить їх у порт.

Німецька організація Sea-Eye, якій належить Alan Kurdi, уточнила, що мігранти залишать судно в першій полодині дня 4 серпня. "Всі вони були близькими до загибелі. Тепер вони святкують життя", - написала Sea-Eye у Twitter.

 

Судно Alan Kurdi врятувало 40 людей із човна біля берегів Лівії. Більшість з них походять з Камеруну та Кот-д'Івуару. Серед врятованих - немовля, двоє дітей та двоє вагітних. Sea-Eye відправила кілька запитів на прийом судна в різні країни, однак не отримала відповіді.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив Alan Kurdi заходити в територіальні води країни. Він вказав на те, що судно належить німецькій неурядовій організації, а тому там знають, куди воно може плисти, але в жодному разі не до берегів Італії. Після цього корабель взяв курс у бік Мальти.

Дивитись відео 01:07

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    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

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  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

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  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

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    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


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Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна  

Німецьке рятувальне судно з мігрантами прямує на Мальту

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