Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна  

40 врятованих у Середземному морі мігрантів, які перебувають на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi, зможуть зійти на берег на Мальті. Німецький уряд та Єврокомісія вже домовилися про їхній подальший розподіл між іншими країнами Євросоюзу, повідомив у суботу, 3 серпня, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.
Жоден з мігрантів не залишиться на Мальті, додав Мускат. Утім, поки не повідомляють, які саме країни приймуть врятованих. Як зазначив прем'єр Мальти, мігрантів з Alan Kurdi за межами територіальних вод країни мають пересадити на мальтійське військове судно, яке і доправить їх у порт.
Німецька організація Sea-Eye, якій належить Alan Kurdi, уточнила, що мігранти залишать судно в першій полодині дня 4 серпня. "Всі вони були близькими до загибелі. Тепер вони святкують життя", - написала Sea-Eye у Twitter.
Судно Alan Kurdi врятувало 40 людей із човна біля берегів Лівії. Більшість з них походять з Камеруну та Кот-д'Івуару. Серед врятованих - немовля, двоє дітей та двоє вагітних. Sea-Eye відправила кілька запитів на прийом судна в різні країни, однак не отримала відповіді.
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив Alan Kurdi заходити в територіальні води країни. Він вказав на те, що судно належить німецькій неурядовій організації, а тому там знають, куди воно може плисти, але в жодному разі не до берегів Італії. Після цього корабель взяв курс у бік Мальти.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балканський маршрут"
Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Угода з Туреччиною: ефективність під питанням
ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Італією
Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Албанією
Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Болгарією
Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
Маршрут Румунією
Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Арктичний маршрут"
З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.
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Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути
"Балтійський маршрут"
Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.
Автор: Олександра Йолкіна