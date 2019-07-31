Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна  

40 врятованих у Середземному морі мігрантів, які перебувають на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi, зможуть зійти на берег на Мальті. Німецький уряд та Єврокомісія вже домовилися про їхній подальший розподіл між іншими країнами Євросоюзу, повідомив у суботу, 3 серпня, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат.

Жоден з мігрантів не залишиться на Мальті, додав Мускат. Утім, поки не повідомляють, які саме країни приймуть врятованих. Як зазначив прем'єр Мальти, мігрантів з Alan Kurdi за межами територіальних вод країни мають пересадити на мальтійське військове судно, яке і доправить їх у порт.

Німецька організація Sea-Eye, якій належить Alan Kurdi, уточнила, що мігранти залишать судно в першій полодині дня 4 серпня. "Всі вони були близькими до загибелі. Тепер вони святкують життя", - написала Sea-Eye у Twitter.

Судно Alan Kurdi врятувало 40 людей із човна біля берегів Лівії. Більшість з них походять з Камеруну та Кот-д'Івуару. Серед врятованих - немовля, двоє дітей та двоє вагітних. Sea-Eye відправила кілька запитів на прийом судна в різні країни, однак не отримала відповіді.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив Alan Kurdi заходити в територіальні води країни. Він вказав на те, що судно належить німецькій неурядовій організації, а тому там знають, куди воно може плисти, але в жодному разі не до берегів Італії. Після цього корабель взяв курс у бік Мальти.

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