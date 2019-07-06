 Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна

65 врятованих мігрантів з судна Alan Kurdi зійдуть на мальтійський берег, після чого їх одразу перерозподілять між іншими країнами-членами ЄС. Раніше італійська влада дозволила зійти на берег мігрантам з судна Alex.

Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна Alan Kurdi

Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна Alan Kurdi

Влада Мальти дала згоду на те, щоб мігранти з німецького рятувального судна Alan Kurdi зійшли на берег цієї острівної держави. Після цього їх одразу перерозподілять між іншими країнами-членами ЄС. Про це повідомив уряд Мальти в неділю, 7 липня.

65 мігрантів з німецького судна переправлять на військовий корабель Мальти, на якому їх і доправлять до порту країни. "Всі врятовані особи на борту будуть негайно переміщені до інших країн-членів Європейського Союзу. Жоден зі згаданих мігрантів не залишиться на Мальті, бо ця справа - не у сфері відповідальності мальтійської влади", - йдеться у заяві уряду. Крім того, будуть негайно евакуйовані троє мігрантів, які потребують термінової медичної допомоги.

DW.COM

Човен Alex з врятованими мігрантами на борту проігнорував заборону мінстра МВС Маттео Сальвіні і увійшов у порт Лампедуза. Сальвіні вже запевнив, що не дозволить мігрантам зійти на берег. (06.07.2019)

Глава МВС Німеччини повідомив про готовність Берліна прийняти частину мігрантів, врятованих у Середземному морі кораблями двох неурядових організацій. (06.07.2019)

Цьому рішенню уряду Мальти передували переговори з Європейською Комісією та Німеччиною. За їхніми результатами, країни ЄС погодилися "прийняти щонайменше половину з 58 мігрантів", яких врятували під час окремої операції військово-морських сил Мальти.

Нагадаємо, на борту "Alan Kurdi" перебувають 65 мігрантів, врятованих у Середземному морі біля берегів Лівії. Берлін оголосив про свою готовність прийняти частину мігрантів. Після кількох днів очікування дозволу на вхід в італійські територіальні води біля острова Лампедуза увечері 6 липня судно взяло курс на Мальту.

Раніше того ж дня глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) звернувся до свого італійського колеги Маттео Сальвіні із закликом впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Сальвіні відмовився відкрити порти і своєю чергою закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів судна, які "допомагають торговцям людьми і контрабандистам".

Мігранти із судна Alex зійшли на берег Італії

Італійська влада дозволила 7 липня зійти на берег в порту Лампедуза 41 мігранту із судна Alex. Тепер його капітан Томмазо Стелла перебуває під слідством "за сприяння нелегальній міграції", повідомляє агенція AFP. Напередодні судно Alex з мігрантами увійшло в італійський порт Лампедуза попри заборону міністра внутрішніх справ Італії. Alex належить італійській неурядовій організації Mediterranea Saving Humans та розрахований на 18 людей. Натомість на його борту перебував 41 врятований мігрант та члени екіпажу. Судно перебувало у морі близько двох днів. 

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