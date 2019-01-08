 Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з двох суден | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з двох суден

Вісім країн Європейського Союзу погодилися прийняти 49 врятованих у Середземному морі мігрантів, повідомив прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. Мігранти перебували на двох суднах кілька тижнів.

Рятувальне судно німецької орагнізації Sea Watch, на якому перебувають мігранти, поблизу берегів Мальти

Рятувальне судно німецької орагнізації Sea Watch, на якому перебувають мігранти, поблизу берегів Мальти

Мальта дозволила пришвартуватися у своєму порту двом кораблям із 49-ма врятованими у Середземному морі мігрантами. Про це у середу, 9 січня, повідомив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат, передає агенція dpa.

За його словами, умовою такого кроку стала згода восьми країн Євросоюзу прийняти всіх мігрантів. Серед цих країн -  Німеччина, Франція, Португалія, Ірландія, Румунія, Люксембург, Нідерланди та Італія. Нагадаємо, 22 грудня минулого року активісти німецької гуманітарної організації Sea Watch врятували у морі 32-ох мігрантів. За тиждень організація Sea Eye підібрала в Середземному морі ще 17 людей.

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Іспанська берегова охорона перехопила в Середземному морі понад десяток човнів, на яких перевозили 549 людей. Серед урятованих є діти. (06.01.2019)

Врятовані люди намагалися добутися на двох човнах до узбережжя ЄС, повідомили мальтійські військові. (31.12.2018)

З того часу команди кораблів марно намагалися отримати дозвіл зайти в один з європейських портів. Умови перебування врятованих на суднах ставали дедалі гіршими, багато з мігрантів потребували медичної допомоги. Услід за Італією інші країни ЄС все менш охоче відкривають свої порти для суден гуманітарних організацій.

Як повідомив Джозеф Мускат, окрім того, країни Євросоюзу приймуть ще 131 мігранта з 249, які наприкінці грудня були врятовані у морі мальтійськими суднами. 44-ро мігрантів з Бангладеш будуть відправлені на батьківщину, решта врятованих залишаться на Мальті.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або безвісно зникли, намагаючись перетнути Середземне море. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем 113 482 особи. У 2017-му їх було більше - 172 301.

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