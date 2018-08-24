На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Малкольм Тернбулл". Малкольм Тернбулл – австралійський політик, прем'єр-міністр Австралії з 2015 року.

Малкольм Тернбулл є представником Ліберальної партії Австралії і з 2015 року лідером цієї політичної сили. У вересні 2015 року Малкольм Тернбулл очолив уряд Австралії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.