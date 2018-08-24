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Малкольм Тернбулл

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Малкольм Тернбулл". Малкольм Тернбулл – австралійський політик, прем'єр-міністр Австралії з 2015 року.

Малкольм Тернбулл є представником Ліберальної партії Австралії і з 2015 року лідером цієї політичної сили. У вересні 2015 року Малкольм Тернбулл очолив уряд Австралії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку

Прем'єр-міністр Австралії Тернбулл іде у відставку 24.08.2018

Незначна більшість депутатів Ліберальної партії проголосували за усунення Малкольма Тернбулла з чільної позиції. Новим прем'єр-міністром має стати Скотт Моррісон, повідомляють ЗМІ.
Австралія долучається до видворення російських дипломатів

Австралія долучається до видворення російських дипломатів 27.03.2018

Австралія та Ісландія заявили про свою реакцію на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії. З Австралії висилають двох російських дипломатів, а ісландські посадовці не їдуть на Чемпіонат світу з футболу.
Австралія планує заборонити зовнішнє втручання в свою політику

Австралія планує заборонити зовнішнє втручання в свою політику 05.12.2017

Прем'єр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що втручання інших країн у внутрішню політику Австралії прирівнюватиметься до шпигунства.
Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів

Австралійці проголосували за визнання одностатевих шлюбів 15.11.2017

Переважна більшість жителів Австралії висловилась за визнання одностатевих шлюбів. Уряд пообіцяв втілити у життя волю народу.

Австралія: подвійне громадянство віце-прем'єра спричинило урядову кризу

Австралія: подвійне громадянство віце-прем'єра спричинило урядову кризу 27.10.2017

Верховний суд Австралії постановив скасувати мандат віце-прем'єр-міністра Барнабі Джойса через виявлене у нього подвійне громадянство. Правляча коаліція втрачає більшість.
Австралія: У віце-прем'єра виявили подвійне громадянство

Австралія: У віце-прем'єра виявили подвійне громадянство 14.08.2017

У віце-прем'єр-міністра Австралії Барнабі Джойса виявили громадянство Нової Зеландії. Це загрожує його подальшому перебуванню на посаді.

Біженців з австралійських таборів відправлять до США

Біженців з австралійських таборів відправлять до США 13.11.2016

Австралія уклала із США угоду щодо біженців. Мігрантів, яких Канберра утримує в таборах на території країн-сусідів, відправлять до США.
Австралія ратифікувала Паризьку кліматичну угоду

Австралія ратифікувала Паризьку кліматичну угоду 10.11.2016

Кліматична угода є поворотною для існування всього світу, переконаний прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл.

Австралія: правляча коаліція заявила про перемогу на парламентських виборах

Австралія: правляча коаліція заявила про перемогу на парламентських виборах 10.07.2016

В Австралії Лейбористська партія визнала поразку на виборах до нижньої палати парламенту, а чинний прем'єр-міністр Малколм Тернбулл оголосив перемогу. Утім, остаточні результати виборів ще не підбиті.
Парламентські вибори в Австралії не визначили однозначного переможця

Парламентські вибори в Австралії не визначили однозначного переможця 03.07.2016

Правляча Ліберальна партія поступилася кількістю голосів лейбористам на виборах у Австралії. Проте ще невідомо, хто зможе сформувати більшість.
В Австралії проходять парламентські вибори

В Австралії проходять парламентські вибори 02.07.2016

На виборах, що проходять 2 липня, за більшість у парламенті Австралії змагаються Ліберальна партія на чолі з чинним прем'єром та Лейбористська партія.