Малайзія відмовляється від смертної кари

Уряд Малайзії у четвер, 11 жовтня, ухвалив рішення скасувати у країні смертну кару. "Кабінет міністрів погодився скасувати смертну кару. Я сподіваюся, що закон скоро буде змінено", - сказав агенції AFP міністр зв'язку та мультимедіа Гобінд Сінгх Део. Міністр юстиції Лів Вуй Кеонг повідомив, що зміни до законодавства можуть бути внесені на наступній сесії парламенту, яка розпочнеться 15 жовтня.

Іноземні дипломати та міжнародні організації привітали це рішення. "Ми палко вітаємо повідомлення малайзійського уряду про намір скасувати смертну кару. Вражаючий та сміливий крок", - написав у Twitter шведський посол в Малайзії Даг Юхлін-Даннфелт.

Правозахистна організація Amnesty International назвала це рішення "вражаючим оголошенням". Вона закликала малайзійський уряд "повністю скасувати смертну кару за всі злочини без будь-яких винятків". "Не треба гаяти час, смертна кара мала б давно залишитися у підручниках історії", - заявив генеральний секретар Amnesty International Кумі Найду.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що виконання усіх присуджених страт у країні призупинено. У Малайзії понад 1200 осіб були засуджені до смертної кари за вбивства, торгівлю наркотиками, тероризм, державну зраду та інші злочини. Раніше прем'єр-міністр Малайзії 93-річний Махатхир Мохамад заявляв про намір скасувати смертну кару та посилити захист прав людини у країні.