Малайзійського екс-прем'єра судять за звинуваченням у корупції

Колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак постане перед судом через звинувачення у шахрайстві, корупції та зловживанні владою. Про це у середу, 4 липня, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Наджиба Разака, котрий виконував обов'язки прем'єр-міністра Малайзії з 2009 по 2018 роки, серед іншого звинувачують в переказі великих сум коштів через державний Перший малайзійський фонд розвитку (1MDB) на свої особисті банківські рахунки. Повідомляється, що загальна сума переказів становить близько 700 мільйонів доларів США. Разак очолював наглядову раду фонду. Загалом через фонд були розкрадені 4,5 мільярда доларів вважає слідство. Скандал навколо коштів вибухнув ще у 2015 році, коли видання The Wall Street Journal опублікувало результати розслідування щодо банківських рахунків Разака.

Кожне зі звинувачень може потягти за собою 20-річний термін ув'язнення для колишнього посадовця. 64-річний Разак вже заявив, що невинуватий у злочинах, які йому закидають.

Нагадаємо, що у травні правлячий альянс "Національний фронт" Разака вперше програв вибори за час після проголошення незалежності країни 1957 року, отримавши лише 79 місць в парламенті. Перемогу на парламентських виборах здобула опозиція. Її лідер 92-річний Махатхир Мохамад неодноразово критикував Разака через корупційний скандал.