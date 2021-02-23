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Макулатура

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "макулатура".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту

Німецькі вчені винайшли альтернативу пінопласту 23.02.2021

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура. Нею, приміром, можна повноцінно замінити пінополістирол, що застосовують для транспортування харчових продуктів.
Пластик або папір: що більше шкодить довкіллю

Пластик або папір: що більше шкодить довкіллю 29.10.2019

Німеччина, яка активно бореться з пластиком, водночас є світовим лідером зі споживання паперу на душу населення. Чи є паперові вироби настільки екологічними, як це прийнято вважати?

Брудні підгузки замість макулатури: Індонезія повертає сміття в Європу і США (15.07.2019) 15.07.2019

Україна потрапила в топ 10 країн, де на одного жителя, за даними Світового банку, припадає найбільше відходів. А от Індонезія повертає сміття у США, Німеччину та інші країни, бо їм підсунули не те, що треба для переробки. Замість макулатури індонезійці отримали гори пластику та брудних підгузків.

Куди німці дівають сміття? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (23.01.2018)

Куди німці дівають сміття? - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.01.2018) 23.01.2018

"Гроші під ногами" - так називають відходи у сміттєпереробних компаніях Німеччини. Тут навчилися заробляти не лише на переробці пластику, паперу та металу, а навіть на утилізації решток їжі та меблів.

Сучасні фарби – ворог паперу

Сучасні фарби – ворог паперу 29.02.2012

Переробляти макулатуру стає дедалі важче. Проблема – в сучасних фарбах, від яких майже неможливо відмити старий папір. Фахівці шукають, як врятувати кольорову макулатуру.