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Максим Поляков

Максим Поляков - український політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Поляков". Максим Поляков є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 2014 року. До парламенту він обрався за виборчим списком політичної партії "Фронт змін". 2017 року Маскима Полякова разом з іншим народним обранцем – Бориславом Розенблатом - запідозрили в причетності до незаконних схем видобутку буршитину в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макс Поляков на вимогу США продає частку в аерокосмічній компанії Firefly

Макс Поляков на вимогу США продає частку в аерокосмічній компанії Firefly 30.12.2021

Через вимогу Комітету з іноземних інвестицій США Макс Поляков продасть акції аерокосмічної компанії Firefly. Рішення США ухвалене на тлі напруження між Україною та Росією, зазначив підприємець.

Корупційні скандали за Порошенка: справи є, вердиктів немає (відео)

Корупційні скандали за Порошенка: справи є, вердиктів немає (відео) 17.10.2017

НАБУ не раз розвінчувала корупційні справи, які переростали в політичні скандали. Але у більшості випадків судового вироку досі немає. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW

Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017) 17.10.2017

За два роки роботи НАБУ українці спостерігали чимало корупційних скандалів. Але у більшості випадків судового вироку так і не побачили. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW.

Народний депутат Максим Поляков вніс за себе заставу

Народний депутат Максим Поляков вніс за себе заставу 25.07.2017

Народний обранець, із якого раніше зняли депутатську недоторканність, сплатив 304 тисячі гривень застави. Максима Полякова підозрюють у причетності до незаконних схем видобутку бурштину в Україні.
Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову: заставу та електронний браслет

Суд обрав запобіжний захід нардепу Полякову: заставу та електронний браслет 21.07.2017

Депутата від "Народного фронту" зобов'язали носити електронний браслет і здати закордонні паспорти. Антикорупційна прокуратура вимагає арешту майна Максима Полякова і Бориса Розенблата.
Трьох українських депутатів позбавили недоторканності

Трьох українських депутатів позбавили недоторканності 11.07.2017

Верховна Рада України позбавила Борислава Розенблата, Максима Полякова та Олеся Довгого депутатської недоторканності. Водночас Рада відхилила аналогічні подання прокуратури щодо Євгена Дейдея та Андрія Лозового.
Непевний старт зняття недоторканності з депутатів Ради: одне так, одне ні

Непевний старт зняття недоторканності з депутатів Ради: одне "так", одне "ні" 11.07.2017

Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з депутата Олеся Довгого, але не підтримала подання щодо депутата Євгена Дейдея. Очікується голосування щодо іще трьох народних депутатів.
Полювання на недоторканних: чи позбавлять п'ятьох нардепів імунітету

"Полювання" на недоторканних: чи позбавлять п'ятьох нардепів імунітету 22.06.2017

Докази правоохоронців здебільшого є достатніми для ухвалення позитивного рішення щодо зняття недотокранності з низки депутатів, як того просить ГПУ, але перепоною можуть стати політичні домовленості, кажуть експерти.
ГПУ просить Раду дозволити притягнути до відповідальності п'ятьох депутатів

ГПУ просить Раду дозволити притягнути до відповідальності п'ятьох депутатів 21.06.2017

Генпрокуратура України направила до Верховної Ради подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Євгена Дейдея.
Корупція на бурштині: НАБУ і САП просять зняти недоторканність з двох народних депутатів

Корупція на бурштині: НАБУ і САП просять зняти недоторканність з двох народних депутатів 20.06.2017

Депутат від БПП Борислав Розенблат і від "Народного фронту" Максим Поляков можуть бути позбавлені недоторканності через корупційний скандал, пов'язаний з видобутком бурштину в Україні.