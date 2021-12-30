Максим Поляков - український політик.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Поляков". Максим Поляков є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 2014 року. До парламенту він обрався за виборчим списком політичної партії "Фронт змін". 2017 року Маскима Полякова разом з іншим народним обранцем – Бориславом Розенблатом - запідозрили в причетності до незаконних схем видобутку буршитину в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.