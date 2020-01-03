Максим Нефьодов про люстрацію на митниці та "екосистему" контрабанди

От уже майже місяць в Україні працює Державна митна служба. Вона постала внаслідок реорганізації Державної фіскальної служби, яку розділили на дві держслужби - податкову та, власне, митну. Усі попередні спроби подолати корупцію та контрабанду на українському кордоні виявлялися марними. Нове керівництво української митниці вирішило не обмежуватися лише структурними змінами, а провело й радикальну кадрову чистку, звільнивши найбільш "сумнівних" працівників. Чого вдалося досягти за місяць роботи нової митниці, де реформа митниці гальмує та, найголовніше, чи зменшився рівень корупції та контрабанди - на ці та інші запитання в інтерв'ю DW відповідає керівник Держмитслужби Максим Нефьодов.

Deutsche Welle: Ви багато пишете про успіхи нової митниці на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, алеподивіться, будь ласка, на кількагодинні черги на кордоні з країнами ЄС…

Максим Нефьодов: Це, звичайно, правда. Щось можна зробити відносно швидко - запровадити ті ж самі сканери. Щось потребує більше часу - повна реконструкція пунктів пропуску. Можливо, митниця може працювати на 5 відсотків швидше. Хоча, чесно кажучи, ми оформлюємо фактично без проблем всі вантажі, які приходять. Але 5 відсотків недостатньо. Необхідно, аби пропускна здатність кордону збільшилася вдвічі. Тому що в більшості випадків кордон банально перевантажений.

Польща надала Україні кредит на переобладнання пунктів пропуску. Я так розумію, що кредит не використаний. Чи можете назвати причину?

Власне кажучи, цей кредит буде використаний в цьому році. Ми дуже активізувалися в співпраці з польською стороною наприкінці 2019-го. Ми завершуємо процес проєктування по тих пунктах пропуску, які будуть профінансовані за рахунок цього кредиту. І дуже розраховуємо, що, згідно з графіком, в 2021 й 2022 році всі об'єкти повністю будуть здані.

На митницітепер використовуються нові сканери. В чому особливість цих сканерів?

Сканер дозволяє перекрити досить багато видів порушень. Він дозволяє швидко, просто і досить зручно, в комфорті, не вивантажуючи фуру, не заганяючи її в якісь бокси, не зриваючи пломби тощо, побачити, що всередині. Він може відрізнити, коли за одягом ховають електроніку. Або коли кажуть, що фура напівпорожня, а вона насправді повністю забита. У сканера є свої обмеження. Він не може розпізнати, коли кажуть, що це одяг секонд-хенд, а насправді це якісь елітні бренди, які коштують тисячі доларів. Кожен сканер, якщо він буде на 100 відсотків завантажений, може опрацювати до 100 машин на добу. І, звичайно, сканери будуть як знаходити контрабанду, так і слугувати великим бар'єром для контрабандистів. Якщо ми будемо ловити кожен сьомий вантаж, то цієї економіки контрабанди не буде.

Який результат у боротьбі з контрабандою Вас вразивособисто?

Для мене важливо розуміти, коли я бачу, що у мене зростають, можливо, такі сухі показники як доходи держави з одного долару імпорту або середня митна вартість несировинних товарів. Або коли я бачу стрибкоподібне збільшення імпорту по деяких традиційно дуже ризикових категоріях, як, наприклад, автозапчастини. У нас же не можуть раптово почати ламатися машини більше по всій країні. Це означає, що якась частина ринку, яка була в тіні, починає працювати, і ми поступово витискаємо її на світло. У митній статистиці відсутні цілі категорії товарів. Таке враження, що вони просто матеріалізуються на території України. Коли я бачу, що вони з'являються в статистиці, це означає, що це круто, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Можете навести кілька успішних прикладів?

Наприклад, ми почали з кави. Розчинна кава - зрозумілий ринок. Раптом виявилося, що внаслідок зміни правил ризик-менеджменту бюджет може заробляти на 20 мільйонів гривень у місяць більше, ніж до цього. Або візьмемо ринок автозапчастин: ми почали переводити оцінку вартості товарів з кілограмів, адже як можна міряти шини в кілограмах? Шини треба міряти в одиницях (штуках). Почали міряти в штуках. Раптом виявилося, що бюджет раптово почав заробляти на 70- 80 мільйонів гривень більше за місяць.

70 мільйонів гривень?

Так. Категорія автозапчастин і шин - це велика категорія. І боротьба там триває, і ми станом на січень ще далекі від повної перемоги. Ми отримуємо схвальні відгуки від імпортерів мінеральних добрив, які кажуть, що вперше нам вдається оформити корабель без хабарів тощо. Тому я не хочу, аби здавалася ситуація, що в нас уже все побороли і в нас є виключно тотальні успіхи. Ні, в нас дуже складна ситуація, з якої ми покроково, як я кажу, камінчик за камінчиком поступово вибираємося.

З Одеси надходить багато повідомлень, що там хабарництво триває.Кажуть, що митникам платять по 500-1000 доларів, аби пропустили товар…

Ситуація в Одесі дуже складна, але поступово покращується. Це ми бачимо зі статистичних показників, які ми відстежуємо: вартості одного контейнеру, доходності з одного контейнеру, кількості вантажів, які не пред'являються до огляду. Вони просто стоять і вже наче не потрібні своїм власникам. Усіх, хто хоче повідомити про корупцію, прошу писати мені. В нас вже були випадки в Львівській області, були абсолютно звільнені цілі зміни, щодо яких були підозри в корупції… Можете писати особисто мені на Facebook. І недоторканих в нас точно немає.

Щодо співробітників…Чи усіх співробітників перевели в нову митницю?

Ми і не хотіли переводити усіх 11 тисяч митників у нову структуру. Було б дуже цинічно боротися з корупцією руками тих же самих людей. У нас на Львівщині була знаменита митниця, яка володіла Rolls-Royce. Тому, звичайно, таких людей ми залишили за бортом.

Як їх визначали?

Ми спиралися на відгуки з бізнесу, ми спиралися на інформацію від правоохоронних органів. Звичайно ми дивилися на їхні декларації. В мене дуже простий принцип. Якщо ви вже мультимільйонер, то нащо вам ця важка неоплачувана державна робота. Ні - хочуть працювати. Більше того, хочуть працювати виключно на кордоні. От їм дуже хочеться працювати на великих пунктах пропуску, на заході. А ми кажемо, що, можливо, ми вас переведемо кудись на внутрішні роботи. Ні, кажуть, у нас талант стояти на кордоні. Звичайно, таких людей ми не хочемо бачити в лавах митної службі. Бо що в нас там є в кожній області? В нас є місцевий очільник митниці. В нас є місцевий очільник податкової. В нас є голова ОДА, головний поліцейський, прокурор, представник НАБУ, ДБР. Все це, так би мовити, одна регіональна еліта. І в багатьох місцях ці люди щиро вважають, наприклад, що з ними мають погоджувати призначення керівників митниці. Вони не розуміють, бо як це? Ви не погодили, не прийняли до уваги наші кандидатури? І ці люди кажуть, що раніше були нормальні керівники митниці, розуміли все. А ось ти, Нефьодов, якийсь дивний керівник митниці.

Чи багато охочих працювати на новій митниці?

У нас класична ситуація. З одного боку, чесні люди не хочуть йти й працювати на ті зарплати, які є в державних органах. З іншого - є багато людей, які готові давати хабарі, аби попрацювати хоча б один день десь у Шегинях (пункт пропуску на кордоні України та Польщі. - Ред.) чи в Одеському морському порту. Тому наше головне завдання - це просто відрізнити перших від других.

Як Ви хочете мотивувати нових співробітників?

Власне кажучи, мені просто хочеться підняти їм зарплату до ринкового рівня. Це зарплата, яка дорівнює зарплаті брокера. І мені б дуже хотілося, щоб до кінця цього року зарплата рядового інспектора досягла цього рівня - приблизно 17-19-тисяч гривень. Якщо нам це вдасться, я переконаний, що великих проблем з кадровим оновленням у нас не буде.

Який напрямок на кордоні Ви вважаєте зараз найбільш проблематичним?

У нас три основні проблеми, які ми хочемо вирішити в 2020 році. Це західний кордон з ЄС, це Одеса й контейнери морем, це й поштові та експресперевезення.

Поштові та експресперевезення. Що Ви хочете зробити з ними?

Ми дуже хочемо налагодити процес, коли, з одного боку, доброчесний отримувач може онлайн оформити посилку й заплатити мито з картки, з телефону, нікуди не ходячі, не наймаючи митного брокера. А, з іншого боку, почати боротися з практикою, коли під виглядом індивідуальних посилок в країну перевозяться цілі комерційні партії товарів. Коли на фейкових отримувачів чи людей, які не знають, що вони є буцімто отримувачами товарів, завозяться десятки тисяч телефонів чи десятки тисяч пар джинсів. Це великомасштабне шахрайство. Чому ці три напрямки - західний кордон, Одеса й пошта? Тому що вони взаємопроникненні: коли ми додатково займаємося, наприклад, Одесою, то воно починає їхати через захід; ми закручуємо гайки на заході - встановлюємо сканери, міняємо зміни - воно переключається на пошту. Наше завдання це поступово стискати з усіх боків. Очікуємо, що наприкінці січня буде прийнятий закон про єдину юридичну особу митниці. Очікуємо, що це дозволить досягти деяких досить цікавих технологічних змін. Наприклад, ви приїжджаєте на західний кордон, але вашу декларацію дивиться тепер не митник зі Львова чи Луцька, а з Чернігова чи Одеси. Відповідно, умовно кажучи, хабар нема кому давати. Бо ви не знаєте, хто працює з декларацією. Це, знову ж таки, як усі інструменти, - не панацея, але потужний крок.

Чи ніхто Вам не заважає працювати?

Скаржитися на обставини мені здається неправильно. Треба намагатися в тих обставинах, які є з кадровими, фінансовими обмеженнями, з тими проблемам, які є у митниці через якісь інші макроекономічні чинники, на які ми не можемо впливати, наприклад, курс гривні чи економічна активність, давати найкращий результат. Саме я не вірю в якісь словесні оцінки роботи митниці, як часто кажуть, що, мовляв, все їде або не їде. Я вірю в статистичні показники, які ми відстежуємо щодня. Я просто щиро вважаю, що в нас унікальний шанс на зміни. Хоча ніхто не гарантує перемоги, але я радий, що ми, принаймні, вийшли на поле бою.

Повну версію інтерв'ю з керівником Державної митної служби України Максимом Нефьодовим дивіться тут: