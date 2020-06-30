Максим Нефьодов в інтерв'ю DW: Реформаторів тицяють у багнюку (відео)

Максима Нефьодова звільнили з посади керівника Державної митниці два місяці тому. Тепер він позивається проти Кабміну щодо поновлення на посаді. Нефьодов вважає, що розпорядження Кабміну є протиправним і має бути скасоване. Про обставини звільнення, успіхи у реформуванні митниці та корупцію в команді президента Зеленського - в інтерв'ю DW.