 Максим Нефьодов в інтерв′ю DW: Реформаторів тицяють у багнюку (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.07.2020

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Політика й суспільство

Максим Нефьодов в інтерв'ю DW: Реформаторів тицяють у багнюку (відео)

Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - дивіться в інтерв’ю DW.

Максим Нефьодов (DW/O. Indyukhova)

Максима Нефьодова звільнили з посади керівника Державної митниці два місяці тому. Тепер він позивається проти Кабміну щодо поновлення на посаді. Нефьодов вважає, що розпорядження Кабміну є протиправним і має бути скасоване. Про обставини звільнення, успіхи у реформуванні митниці та корупцію в команді президента Зеленського - в інтерв'ю DW.

DW.COM

Нова митниця: реформа Нефьодова, контрабанда та зміни для водіїв (відео)

Новий голова Держмитслужби Максим Нефьодов анонсував "митницю в смартфоні" і реконструкцію пунктів пропуску у 2020 році. Про перші результати реформи митниці - репортаж DW з українсько-польського кордону. (27.12.2019)  

Нефьодов про митницю, корупцію і контрабанду (відео)

Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова. Він очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію та боротьбу з корупцією. (28.06.2019)  

Після звільнення Нефьодова і Верланова: "Бізнес боїться ручного управління"

Звільнення реформаторів з посад голів митної і податкової служб викликає тривогу в бізнесу. Про перетворення у цих сферах - в інтерв'ю DW із заступницею виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації. (30.04.2020)  

Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки

За минулі вихідні медичні маски стали в Україні найпопулярнішим товаром для контрабанди. Їх намагались вивезти у Польщу, Ізраїль та Швейцарію, заявив головний митник України Максим Нефьодов. (16.03.2020)  

Максим Нефьодов про люстрацію на митниці та "екосистему" контрабанди

Про особливості боротьби з контрабандою на українському кордоні, а також про кадрові чистки в новій українській митниці в інтерв'ю DW розповів керівник Держмитслужби України Максим Нефьодов. (03.01.2020)  

Розмитнення автівки по-німецьки (відео)

Українські митники послуговуються німецькими каталогами вартості машин "Шваке" для вирахування мита. Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував таку практику. Що ж таке "Шваке" ? (08.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Нова митниця, новації Нефьодова, контрабанда і незадоволені водії - репортаж DW (27.12.2019)  

Також за темою

Максим Нефьодов: Зеленському банально розповідають казки (30.06.2020) 30.06.2020

Звільнений з посади голови Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - про це Нефьодов розповів в інтерв’ю DW.

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Докладно

Максим Нефьодов (DW/O. Indyukhova)

Максим Нефьодов: Реформаторів тицяють у багнюку (відео)

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Ексклюзивне інтерв'ю DW.  

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Санкції щодо "Північного потоку-2" в проєкті бюджету США

Cенатори США спершу підготували закон про розширення санкцій, а потім внесли їх в проєкт оборонного бюджету.  

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