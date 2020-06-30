Максим Нефьодов в інтерв'ю DW: Реформаторів тицяють у багнюку (відео)

Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - дивіться в інтерв’ю DW.
Максима Нефьодова звільнили з посади керівника Державної митниці два місяці тому. Тепер він позивається проти Кабміну щодо поновлення на посаді. Нефьодов вважає, що розпорядження Кабміну є протиправним і має бути скасоване. Про обставини звільнення, успіхи у реформуванні митниці та корупцію в команді президента Зеленського - в інтерв'ю DW.
Новий голова Держмитслужби Максим Нефьодов анонсував "митницю в смартфоні" і реконструкцію пунктів пропуску у 2020 році. Про перші результати реформи митниці - репортаж DW з українсько-польського кордону. (27.12.2019)
Митниця.Прозорро - мета одного з найнаполегливіших українських реформаторів Максима Нефьодова. Він очолить Державну митну службу України. В ексклюзивному інтерв'ю DW він розповів про люстрацію та боротьбу з корупцією. (28.06.2019)
Звільнення реформаторів з посад голів митної і податкової служб викликає тривогу в бізнесу. Про перетворення у цих сферах - в інтерв'ю DW із заступницею виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації. (30.04.2020)
За минулі вихідні медичні маски стали в Україні найпопулярнішим товаром для контрабанди. Їх намагались вивезти у Польщу, Ізраїль та Швейцарію, заявив головний митник України Максим Нефьодов. (16.03.2020)
Про особливості боротьби з контрабандою на українському кордоні, а також про кадрові чистки в новій українській митниці в інтерв'ю DW розповів керівник Держмитслужби України Максим Нефьодов. (03.01.2020)