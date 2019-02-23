Максим Нефьодов виграв конкурс на голову митниці

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови нової Державної митної служби (ДМС).

Відповідне рішення комісія ухвалила за підсумками завершального етапу конкурсу на цю посаду - співбесіди у вівторок, 25 червня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Під час співбесіди Нефьодов розповів, що хоче змінити керівництво тих митниць, "де є особливі проблеми". На його думку, за кілька місяців неможливо побороти контрабанду, але водночас він назвав кроки, які могли б стати першими на цьому шляху. "Я працюватиму над тим, щоб на території митниць не стояли всі правоохоронні органи, кожен з яких є слабкою ланкою", - запевнив він. Крім того, Нефьодов наголосив на важливості співпраці з митницями інших країн та відкритті митних реєстрів.

Коментуючи свою перемогу на сторінці у соціальній мережі Facebook, Нефьодов зазначив: "Виграв конкурс на голову органу, який має стати #прозора_митниця. На душі щось не так щоб радість, але "хто буде лупати скалу, як не ми?".

З 18 лютого 2015 року Нефьодов працював заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, з 2016 року - першим заступником міністра.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Кабінет Міністрів розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби. Обидві служби буде створено як окремі центральні органи виконавчої влади, які координуватиме Кабмін через міністра фінансів. Конкурс на посади керівників обох служб у Кабміні планувалося провести протягом трьох місяців після затвердження урядової постанови. Однак протягом більше двох місяців, конкурс на посаду голови ДМС був заблокований. 24 червня його розблокував Шостий апеляційний адміністративний суд, коли задовольнив апеляційну скаргу Кабміну і постановив відновити дію розпорядження про проведення конкурсу.

У квітні комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету Міністрів призначити заступника міністра фінансів Сергія Верланова на посаду голови Державної податкової служби (ДПС), який переміг у конкурсі. 8 травня уряд призначив його головою ДПС.