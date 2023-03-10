  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні

Максим Драбок

Пропустити розділ Максим Драбок: вибрані публікації

Максим Драбок: вибрані публікації

external

Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі

Чи запросять Україну в НАТО? Саміт у Вільнюсі 11-12 липня може стати історичним. Які варіанти запропонують Києву?
Політика7 липня 2023 р.08:08 хв.
external

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Міноборони РФ заявило про зрив нібито "великомасштабного наступу" ЗСУ. Що про це кажуть західні військові експерти?
Конфлікти6 червня 2023 р.07:15 хв.
external

Як Бахмут став пасткою для військ РФ

Бахмут вже не має стратегічного значення і потрібний для пропаганди РФ, кажуть західні експерти. Чому це пастка для РФ?
Конфлікти23 травня 2023 р.06:22 хв.
Пропустити розділ Максим Драбок: інші публікації

Максим Драбок: інші публікації

Прапори України та НАТО

Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?

Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?

Вільнюський саміт приніс не лише чергові запевнення в незмінності підтримки України, а й несподівані сплески емоцій.
Політика13 липня 2023 р.
external

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти13 квітня 2023 р.06:14 хв.
external

План Кремля провалився: Україна знову експортуватиме струм

План Кремля провалився: Україна знову експортуватиме струм

Україні вдалося стабілізувати енергосистему і є намір відновити експорт електроенергії.Чи варто це робити під час війни?
Економіка11 квітня 2023 р.05:22 хв.
external

Боєприпаси для ЗСУ: скільки снарядів і коли надійдуть від ЄС

Боєприпаси для ЗСУ: скільки снарядів і коли надійдуть від ЄС

ЄС обіцяє надати Україні снарядів на 2 млрд євро. Коли вони надійдуть і як Захід нарощуватиме виробництво боєприпасів?
Конфлікти23 березня 2023 р.06:58 хв.
external

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

Ордер на арешт Путіна буде довічним. У Німеччині вже пообіцяли заарештувати Путіна, якщо він прибуде на територію ФРН.
Політика21 березня 2023 р.08:00 хв.
external

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

"Я люблю українську мову". Чому німці записуються на мовні курси? І як їм дається українська? Репортаж DW.
Суспільство10 березня 2023 р.08:32 хв.
Більше публікацій
На головну сторінку