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Максим Драбок: вибрані публікації
Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі
Чи запросять Україну в НАТО? Саміт у Вільнюсі 11-12 липня може стати історичним. Які варіанти запропонують Києву?
Політика
07.07.2023
7 липня 2023 р.
08:08 хв.
Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?
Міноборони РФ заявило про зрив нібито "великомасштабного наступу" ЗСУ. Що про це кажуть західні військові експерти?
Конфлікти
06.06.2023
6 червня 2023 р.
07:15 хв.
Як Бахмут став пасткою для військ РФ
Бахмут вже не має стратегічного значення і потрібний для пропаганди РФ, кажуть західні експерти. Чому це пастка для РФ?
Конфлікти
23.05.2023
23 травня 2023 р.
06:22 хв.
Пропустити розділ Максим Драбок: інші публікації
Максим Драбок: інші публікації
Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?
Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?
Вільнюський саміт приніс не лише чергові запевнення в незмінності підтримки України, а й несподівані сплески емоцій.
Політика
13.07.2023
13 липня 2023 р.
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти
13.04.2023
13 квітня 2023 р.
06:14 хв.
План Кремля провалився: Україна знову експортуватиме струм
План Кремля провалився: Україна знову експортуватиме струм
Україні вдалося стабілізувати енергосистему і є намір відновити експорт електроенергії.Чи варто це робити під час війни?
Економіка
11.04.2023
11 квітня 2023 р.
05:22 хв.
Боєприпаси для ЗСУ: скільки снарядів і коли надійдуть від ЄС
Боєприпаси для ЗСУ: скільки снарядів і коли надійдуть від ЄС
ЄС обіцяє надати Україні снарядів на 2 млрд євро. Коли вони надійдуть і як Захід нарощуватиме виробництво боєприпасів?
Конфлікти
23.03.2023
23 березня 2023 р.
06:58 хв.
Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?
Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?
Ордер на арешт Путіна буде довічним. У Німеччині вже пообіцяли заарештувати Путіна, якщо він прибуде на територію ФРН.
Політика
21.03.2023
21 березня 2023 р.
08:00 хв.
Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН
Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН
"Я люблю українську мову". Чому німці записуються на мовні курси? І як їм дається українська? Репортаж DW.
Суспільство
10.03.2023
10 березня 2023 р.
08:32 хв.
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