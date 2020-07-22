Максим Бужанський

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019)

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?