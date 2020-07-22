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Максим Бужанський - український політик та блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Бужанський".
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Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.
Сексизм в українській політиці рік у рік видозмінюється, але не зникає. Імідж "слабкої статі", завдання якої - прикрашати життя чоловіка, продовжують культивувати й політики "нової генерації". Ось найсвіжіші скандальні вислови.
За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?