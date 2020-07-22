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Максим Бужанський

Максим Бужанський - український політик та блогер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Бужанський".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео) 22.07.2020

В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.
Як під Верховною Радою протестували проти змін до закону про мову

Як під Верховною Радою протестували проти змін до закону про мову 16.07.2020

У Києві під Верховною Радою пройшла акція протесту проти законопроєкту про повернення російської мови в шкільний освітній процес. Автором законороєкту є депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.
Рік з мовним законом: що змінилося в Україні?

Рік з мовним законом: що змінилося в Україні? 16.07.2020

16 липня виповнюється рік, як в Україні запрацював закон про функціонування державної мови. Експерти відзначають позитивні тенденції. Але останнім часом навколо мовного закону знову спалахнула дискусія.

Борис Філатов про вертикаль влади Зеленського, конфлікт з Коломойським та відкат децентралізації (15.07.2020) 15.07.2020

Мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю DW про загрозу місцевому самоврядуванню в Україні з боку президента та його монобільшості, мотиви створення партії мерів "Пропозиція" та стосунки з Геннадієм Корбаном і олігархом Ігорем Коломойським.

Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора

Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора 06.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора Руслан Рябошапку. Йому закинули відсутність результатів у переслідуванні представників попередньої влади, сам Рябошапка говорить про опір реформі прокуратури.

Сексизм від політиків: Зеленський, Дубінський та інші - про жінок зі зневагою (05.03.2020) 05.03.2020

Сексизм в українській політиці рік у рік видозмінюється, але не зникає. Імідж "слабкої статі", завдання якої - прикрашати життя чоловіка, продовжують культивувати й політики "нової генерації". Ось найсвіжіші скандальні вислови.
Українізацію не зупинити, проте компроміси будуть

Українізацію не зупинити, проте компроміси будуть 03.03.2020

Для гальмування процесу українізації в Україні немає передумов, вважають експерти. Але Київ буде змушений шукати баланс між наміром просувати державну мову й правами нацменшин.
Зеленський і його команда за 100 днів стали ворогами преси? (відео)

Зеленський і його команда за 100 днів стали ворогами преси? (відео) 27.08.2019

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство, й часте ігнорування запитів.

100 днів Зеленського: президент і команда Зе стають ворогами преси? (27.08.2019) 27.08.2019

За перші 100 днів президенства Володимир Зеленський і його команда Зе встигли відзначитися кількома скандалами з медіа. Журналістів обурює і відверте хамство на кшталт "тупої вівці", й часте ігнорування запитів про інтерв’ю. Владі преса не потрібна для комунікації з суспільством?

Лариса Денисенко: Говорити не по понятіям

Лариса Денисенко: Говорити не "по понятіям" 21.08.2019

"Складається враження, що зараз в публічній площині намагаються унормалізувати хамство", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Сексизм у Верховній Раді: як з цим боротися (відео)

Сексизм у Верховній Раді: як з цим боротися (відео) 21.08.2019

У Верховній Раді 9-го скликання рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20%. Як вони боротимуться проти сексизму і наскільки взагалі принципові для них так звані "жіночі" теми?

Як жінки у Верховній Раді боротимуться із сексизмом (21.08.2019) 21.08.2019

У Верховній Раді 9-го скликання рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20%. Наскільки принциповими для них є так звані "жіночі" теми і як боротимуться проти сексизму?
Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься з журналістами

Оксана Романюк: Боюся, що далі влада боротиметься з журналістами 20.08.2019

Директорка ІМІ Оксана Романюк вважає, що образами на адресу журналістки новообраний депутат від СН Максим Бужанський перейшов всі межі. Про загрози, які стоять перед журналістами, вона розповіла в інтерв'ю DW.

В Україні підтримали політика, який назвав журналістку тупою вівцею

В Україні підтримали політика, який назвав журналістку "тупою вівцею" 19.08.2019

Обранець до парламенту від "Слуги народу" назвав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею". Партія назвала його висловлювання "достатньо зрозумілою реакцією". Цькування видання не припинилось.