Макрон їде до Путіна, а тоді до Зеленського наступного тижня

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Під час візитів до Москви та Києва президент Франції обговорюватиме ситуацію довкола України.
Президент Франції Еммануель Макрон відвідає з візитами Росію та Україну наступного тижня, повідомляє у п'ятницю, 4 лютого, агенція Reuters з посиланням на заяву Єлисейського палацу.
Спершу Макрон відправиться до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним - у понеділок, 7 лютого. Наступного дня, 8 лютого, він поїде до Києва на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.
Напередодні, ввечері 3 лютого, Макрон поговорив із Путіним і Зеленським по черзі телефоном. Лідери обговорювали ситуацію на Донбасі та активізацію "нормандського формату" - переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного врегулювання конфлікту. Також під час розмов йшлося про російські пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".
Раніше стало відомо, що 7-8 лютого до Києва завітають міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 7 лютого перебуватиме у Вашингтоні, де обговорюватиме з президентом США Джо Байденом напругу довкола України. Згодом Шольц прилетить з візитами в Україну та Росію.
14 лютого німецький канцлер зустрінеться з Зеленським у Києві, а після цього вирушить на зустріч із Путіним до Москви 15 лютого.
Захід звинувачує Росію у стягуванні до українського кордону понад сотні тисяч військовослужбовців, підозрюючи Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. РФ переконує, що не має таких намірів і натомість звинувачує Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
Наприкінці 2021 року Росія висунула низку вимог до США та НАТО, які називає "гарантіями безпеки". Серед них є скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмова НАТО від розширення на схід, зокрема від потенційного членства України. Захід на такі умови не погоджується, але продовжує вести діалог з Кремлем.
Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Росію відвести війська від кордонів України та погрожує масштабними санкціями в разі можливого вторгнення.