Макрон і Конте закликають до перегляду міграційної політики ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у середу, 18 вересня, закликали до запровадження нової системи автоматичного розподілу мігрантів у ЄС.

Макрон заявив, що обидві країни хочуть у майбутньому відстоювати спільну позицію щодо міграційної політики. За його словами, зараз існує "вікно можливостей" для досягнення спільної позиції, "щоб усі країни так чи інакше долучалися до європейської солідарності або були фінансово покарані", - цитує французького президента агенція dpa.

За його словами, ЄС "не проявив достатньої солідарності з країнами, до яких спочатку прибувають мігранти, зокрема, з Італією" і додав, що Франція готова переглянути Дублінські домовленості. Згідно з ними, ЄС покладає відповідальність за мігрантів на ту країну євроблоку, до якої вони вперше прибули.

"Я переконаний, що ми можемо домовитись про механізм автоматичного перерозподілу під егідою Європейської комісії", - додав Макрон.

Крім того, він зауважив, що країни-члени ЄС, які не братимуть участі у новій системі розподілу, мають бути "фінансово покарані". Водночас він не розповів інших деталей. Цю пропозицію підтримала Італія.

У свою чергу, Джузеппе Конте, який очолює новий проєвропейський уряд, наголосив, що міграція "більше не повинна бути темою антиєвропейської пропаганди".

"Міграція - це складне явище. Для Європи важливо перейти до структурного підходу щодо політики відносно мігрантів та відійти від кризового управління", - сказав Конте.

Зустріч Макрона і Конте передувала засіданню міністрів внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу на Мальті, яке відбудеться наступного тижня, 23 вересня. Під час цієї зустрічі, як очікується, міністри розглянуть питання міграції.