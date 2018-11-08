 Макрон: Ідея європейської армії не суперечить вимогам Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Макрон: Ідея європейської армії не суперечить вимогам Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ідея створення європейської армії перегукується з прагненням президента США Дональда Трампа перерозподілити фінансовий тягар між членами НАТО.

Дональд Трамп незадоволений ініціативою Еммануеля Макрона

Дональд Трамп незадоволений ініціативою Еммануеля Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув критику американського президента Дональда Трампа на свою адресу через ідею створити європейську армію. "Я поділяю думку президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти (фінансовий. - Ред.) тягар в НАТО, і тому я вважаю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому", - заявив Макрон у суботу, 10 листопада, після зустрічі з американським колегою в Єлисейському палаці в Парижі, передає агенція dpa.

Своєю чергою Трамп підкреслив, що США прагнуть "сильної Європи" і готові допомагати своїм союзникам. Утім, він знову наголосив на необхідності "справедливого" розподілу фінансування сфери оборони між країнами-членами Північноатлантичного альянсу. "Ми хочемо допомогти Європі, але це має бути по-чесному. Зараз розподіл тягара такий, що він, в основному, лежить на Сполучених Штатах", - заявив він, цитує агенція Reuters.

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За даними німецької Welt am Sonntag, провідну роль у нових силах НАТО має відігравати Німеччина. Їх створють на випадок атаки з боку Росії. (02.06.2018)

Американський президент Дональд Трамп незадоволений ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення європейської армії і вимагає від Європи збільшити фінансування НАТО. (10.11.2018)

Незадовго до прибуття до Парижа, де цими вихідними відбуватимуться урочистості з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни, Трамп розкритикував Макрона через його нещодавнє інтерв'ю в ЗМІ, в якому французький лідер говорив про ідею створення "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він, додавши, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США". Трамп у своєму Twitter назвав слова Макрона "образливими".

США забезпечують понад дві третини оборонних видатків НАТО. Тільки в 2017 році, за даними Альянсу, вони склали 686 мільярдів доларів. У 2014 році країни НАТО домовилися протягом десяти років довести видатки на оборонні потреби до двох відсотків від обсягу ВВП. Дональд Трамп наполягає на тому, щоб союзники по НАТО досягли цього показника щонайпізніше до 2024 року. Однак в минулому році цієї мети, крім США (3,57 відсотка ВВП), досягли лише Греція (2,36 відсотка), Великобританія (2,12 відсотка) і Естонія (2,08 відсотка). 

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