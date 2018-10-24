 Макрон: Євросоюз - це не супермаркет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Макрон: Євросоюз - це не супермаркет

Французький президент Еммануель Макрон закликав країни "Вишеградської четвірки" бути солідарними із Європейським Союзом у питанні біженців, а не лише користуватись перевагами блоку.

Еммануель Макрон закликав Вишеградську четвірку дотримуватися цінностей ЄС

Еммануель Макрон закликав "Вишеградську четвірку" дотримуватися цінностей ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон, перебуваючи із візитом у Словаччині та Чехії, застеріг країни "Вишеградської четвірки" щодо неприпустимості відмови від цінностей Європейського Союзу. "У нас є спільне право на єдність і солідарність. Ми не можемо користуватись європейським бюджетом, не проявляючи солідарність у міграції", - заявив він в інтерв'ю, опублікованому у п'ятницю, 26 жовтня, чотирма газетами у Чехії, Польщі, Словаччині та Угорщині.

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Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що сприйняття міграції як права людини не відповідає інтересам і "здоровому глузду" Угорщини. (18.07.2018)

Макрон підкреслив, що Євросоюз - "це не супермаркет" і "не вулиця з одностороннім рухом ", а "взаємне зобов'язання". Він попередив, що спроби країн-членів ЄС скоротити внески до загального бюджету можуть підірвати єдність блоку. "Якщо ми хочемо вбити Європу, ми повинні продовжувати так само", - зазначив він.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина входять до "Вишеградської четвірки". Вони виступають проти солідарного розподілу біженців в межах Європейського Союзу.

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