Макрон обговорить з Путіним шляхи деескалації конфлікту навколо України

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що для вирішення конфлікту навколо України ще не вичерпано всіх дипломатичних можливостей, і має намір запропонувати президенту РФ Володимиру Путіну шлях для деескалації. Точна дата переговорів, на яких французький лідер хоче дати зрозуміти, що військові дії Росії проти України матимуть дуже серйозні наслідки, поки що не визначена: згідно з заявою Єлисейського палацу, зробленою ввечері 24 січня, вони можуть відбутися найближчими днями, а за даними Кремля - до кінця тижня.

У Єлисейському палаці вважають, що російська сторона може зробити певні кроки для деескалації конфлікту. Так, хорошим сигналом стало б узгодження гуманітарних заходів, а на підтримуваних Кремлем сепаратистів Москва могла б натиснути, щоб провести з Києвом переговори про статус Донбасу, пише dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

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Ситуацію також могло б розрядити скорочення російської військової присутності в регіоні або публічна заява російської влади про свої наміри. Крім того, Париж готовий побачити ознаку деескалації у стриманості, одним із проявів якої може стати, наприклад, відсутність атак хакерів.

Нагадаємо, під час відеоконференції 24 січня США та європейські союзники закликали Росію вжити суттєвих заходів для деескалації конфлікту з Україною, а також попередили про наслідки. Зокрема, у розмові взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден, президент Франції Макрон, прем'єр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Великобритані Борис Джонсон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та голова Європейської Ради Шарль Мішель.

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