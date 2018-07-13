Макрон обговорив на зустрічі з Путіним тему Сирії

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Москві в неділю, 15 липня. Путін використав цю зустріч, щоб наголосити на "поступовому відновленні механізмів співпраці" між двома країнами, йдеться на сайті Кремля. Водночас Макрон, слова якого також наводить прес-служба Кремля, наголосив на готовності "продовжити діалог" з Путіним. Французький президент зазначив, що під час розмови обговорювалися не лише двосторонні питання, але також і міжнародні проблеми, зокрема ситуація в Сирії. "Сьогоднішня зустріч дає змогу нам продовжити наш діалог, обмін думками, який у нас відбувся 24 і 25 травня у Санкт-Петербурзі", - цитує Макрона сайт Кремля.

Президенти також обмінялися думками щодо фіналу футбольного ЧС-2018. Макрон подякував Росії за організацію змагання, а Путін привітав Францію з виходом до фіналу.

Це вже друга зустріч двох президентів цього року. Попередня зустріч Макрона з Путіним відбулася наприкінці травня у Санкт-Петербурзі. Тоді президент Франції заявив, що санкції Євросоюзу щодо Росії залишатимуться в силі доти, доки не буде досягнуто прогресу в українському питанні. Водночас Макрон наголосив, що вбачає можливість співпраці з Росією задля вирішення міжнародних проблем, зокрема ситуацій навколо Ірану та в Сирії.

Як відомо, ЄС у 2014 році наклав санкції на Росію через анексію українського півострова Крим та воєнний конфлікт, розв'язаний на сході України.