 Макрон нагадав Трампу про необхідність зберегти ″альянс вільних народів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Новини

Макрон нагадав Трампу про необхідність зберегти "альянс вільних народів"

У промові з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії президент Франції Еммануель Макрон закликав підтримувати "альянс вільних народів", захищати спільні цінності та розповів Дональду Трампу про велич Америки.

Дональд Трамп та Еммануель Макрон під час урочистих заходів у Нормандії, 6 червня

Дональд Трамп та Еммануель Макрон під час урочистих заходів у Нормандії, 6 червня

Президент Франції Еммануель Макрон закликав західні країни захищати спільні цінності. Макрон у четвер, 6 червня, виголосив промову з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії  на цвинтарі в Кольвілі-сюр-Мер, де поховані тисячі американських військових, котрі загинули в Другій світовій війні. На урочисті заходи на півночі Франції запросили близько 12 тисяч гостей зі всього світу.

"Нам ніколи не можна припиняти підтримувати існування альянсу вільних народів", - наголосив Макрон, слова якого наводить агенція новин AFP. На думку французького президента, йдеться насамперед про об'єднання "країн, котрі поділяють спільні цінності, цінності демократії та свободи". В промові Макрон як позитивні приклади співпраці навів також такі наднаціональні інституції як ООН та ЄС.

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6 червня 1944 року вважається днем встановлення світового порядку. Проте американські та європейські режисери зображують висадку союзників у Нормандії у своїх фільмах по-різному. (05.06.2014)

Радянські джерела рідко згадують значущість "Дня Д" для Другої світової війни. Проте саме в цей день союзницькі війська поклали початок новому післявоєнному світовому ладу та звільненню Європи. (06.06.2019)

У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії. (05.06.2019)

Цей заклик Макрона був адресований передусім президенту США Дональду Трампу, котрий прийшов до влади з гаслом "Америка передусім!" і послідовно проводить протекціоністську економічну політику. "Америка, любий президенте Трамп, завжди найвеличніша тоді, коли вона бореться за свободу інших", - наголосив Макрон, звертаючись до президента США, цитує агенція новин dpa.

Трамп говорить про "непохитність" відносин

Американський президент під час урочистостей також виголосив промову. За словами Трампа, нинішні відносини США з союзниками, що постали під час Другої світової війни, "непохитні". Ці взаємини "викувані у вогні боїв, перевірені війною, та доведені благословеннями миру", запевнив Трамп.

Американський президент також нагадав, що десятки тисяч військовослужбовців проливали свою кров під час війни, тисячі "пожертвували своїм життям за своїх братів, за їхні країни та за те, щоб вистояла свобода".

Попри такі пафосні слова, нинішні відносини між ЄС та США аж ніяк не можна назвати "непохитними": Трамп неодноразово критикував ЄС, відкрито підтримує вихід Великобританії зі складу спільноти та погрожує й надалі запроваджувати митні обмеження на товари з ЄС. Окрім того, Трамп також нерідко критикував ООН, яку в якості позитивного прикладу співпраці наводив Макрон.

Головні учасники урочистостей - ветерани

Утім, у центрі урочистостей перебували не лідери держав, а ветерани тих подій. Трамп та Макрон подякували близько 160-ти ветеранам зі США, котрі взяли участь у заходах, за їхню мужність та героїзм у боротьбі з нацистами.

Еммануель Макрон потиснув багатьом ветеранам руку

Еммануель Макрон потиснув багатьом ветеранам руку

Лідери двох держав потиснули руки та подякували ветеранам. Трамп назвав американських ветеранів Другої світової "гордістю нашої країни". Макрон, своєю чергою, наголосив, що Франція ніколи не забуватиме, кому саме вона завдячує своєю свободою. Наприкінці церемонії Макрон також прийняв п'ятьох військовослужбовців до Почесного легіону.

  • D-Day Landung Hussars White Beach

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вирішальний день

    6 червня 1944 року увійшло в історію як "День Д". Це був вирішальний день. Висадка союзних військ у Нормандії ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

  • D-Day Landung Kanadische Soldaten

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Операція "Оверлорд"

    Таку кодову назву мала військова операція союзних військ. Берегові полоси Нормандії також отримали військові найменування: "Юта", "Омаха", "Ґолд", "Сорд" та "Джуно". Окрім американців, британців, поляків, канадців та французів у цій історичній висадці брали участь також греки, чехи та австралійці.

  • D-Day Fallschirmjäger General Dwight D Eisenhower

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Верховний головнокомандувач

    Верховним головнокомандувачем союзних збройних сил у північній Європі був генерал США Дуайт Д. Ейзенхауер, пізніше 34-й президент Сполучених Штатів Америки. За кілька місяців до цієї операції Ейзенхауер уже керував висадкою союзних військ на Сицилії та материковій Італії.

  • D-Day Landung Normandie 1944 Operation Overlord Schiffe

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Ранок 6 червня 1944 року

    Незадовго до запланованого початку таємної операції "Оверлорд" у Нормандії розпочалися буревії та тривалі дощі. Несподівані погодні умови змусили відповідальних за операцію перенести дату вторгнення на один день - на ранок 6 червня 1944 року. Тоді й розпочалася найбільша десантна операція у військовій історії.

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Смертельний наказ

    У "День Д" на берег висадили близько 160 тисяч солдатів. На п’яти відрізках суші вони штурмували укріплення так званих "Атлантичних валів", якими забарикадувався німецький Вермахт. Це був смертельний наказ, бо спочатку незахищені союзні солдати мали пройти крізь воду, а потім по відкритій місцевості під ворожим вогнем німецьких військових.

  • D-Day Landung Hussars White Beach 06.06.1944 Fallschirmjäger

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Подвиг десантників

    Пізніше десантників сприймали як героїв, бо мало хто з них лишився живим. Вони були першими, хто ще в темряві мав висадитися у тилу ворога і зайняти там ключові позиції. Деякі з них не тільки розмальовували обличчя задля маскування, як показано на фотографії, а й робили бойову розмальовку та ірокез, щоб залякати ворога.

  • D-Day Landung Normandie 1944

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Напад з повітря та моря

    Спочатку союзники бомбардували узбережжя Нормандії. Тисячі десантників висадилися у тилу ворога. Потім до французького берега наблизилася більш ніж тисяча військових і близько 4200 десантних кораблів. Тисячі літаків і танків були задіяні у якості підкріплення. Бомбардування здійснювали по сусідніх селищах передусім по позиціях Вермахту.

  • D Day Vorbereitungen Italien Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вдалий відволікаючий маневр

    Операція "Оверлорд" стала вдалою також завдяки тому, що німецьке командування у Нормандії абсолютно не очікувало її. Союзники доклали усіх зусиль, аби нацистська Німеччина до останнього вірила, що ціллю запланованого вторгнення є місто Кале, розташоване північніше.

  • D-Day Soldaten der Wehrmacht an der Küste der Normandie,

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Відпустка для нацистського керівництва

    Відволікаючий маневр виявився вдалим: верхівка нацистського командування думала, що може дозволити собі розважальну поїздку до Парижа чи відпустку додому. Як генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, котрий поїхав відмічати 50-річчя своєї дружини до південної Німеччини. На фотографії: німецькі війська Вермахту на узбережжі Нормандії у 1940 році ще не підозрюють, що чотири роки потому будуть переможені.

  • Hitler auf d. Obersalzberg

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Нерозважливість Гітлера

    Гітлер 6 червня 1944 року перебував в Оберзальцберзі. Як написав журнал Spiegel, військові повідомили його про висадку союзників лише о десятій годині ранку. Ніхто не наважувався турбувати "фюрера". На цю новину Гітлер ейфорично вигукнув: "Кращими новини і бути не могли!" Тепер, мовляв, англійці нарешті там, "де ми можемо їх перемогти".

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Одинадцять місяців втрат

    Навіть попри те, що висадка союзних військ у Нормандії стала одним із поворотних пунктів Другої світової війни, минуло ще 11 місяців, перш ніж війна у Європі скінчилася. Багато солдатів, що брали участь у боях "Дня Д", були вислані до бойових дій в азійсько-тихоокеанському регіоні. Там війна тривала до вересня 1945 року.

  • D Day Normandie Denkmal Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Герої війни

    Близько 57 тисяч солдатів союзних військ загинули у ході операції "Оверлорд", 155 тисяч було поранено і 18 тисяч зникли безвісти. З німецького боку було 200 тисяч загиблих. Висадку союзників у Нормандії відзначають кожного року 6 червня. Поряд із офіційними представниками держав, котрі брали участь в операції, разом збираються літні ветерани, часом із найвіддаленіших місць.

  • Урочистості з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії відбулися у місті Портсмуті у Великобританії

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    75 років від "Дня Д"

    В урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії взяли участь лідери 16-ти країн, серед яких - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві вони пообіцяли зробити все, щоб жахи Другої світової війни не повторилися.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн, Маргарита Киракосян, Валерій Сааков


Дивитись відео 03:49

Чому ветерани на Заході шанують 6 червня

DW.COM

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни. (06.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому ветерани на Заході шанують 6 червня  

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У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії.

D-Day Landung Normandie 1944

Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому 06.06.2019

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.

Landung in der Normandie 1944

Висадка союзницьких військ у Нормандії: як це було 06.06.2019

Радянські джерела рідко згадують значущість "Дня Д" для Другої світової війни. Проте саме в цей день союзницькі війська поклали початок новому післявоєнному світовому ладу та звільненню Європи.

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Докладно

Операція Оверлорд: американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

"День Д" - початок вільної Європи

Як точилися бої у Нормандії між союзницькими військами та нацистами.  

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