Макрон нагадав Трампу про необхідність зберегти "альянс вільних народів"

Президент Франції Еммануель Макрон закликав західні країни захищати спільні цінності. Макрон у четвер, 6 червня, виголосив промову з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії на цвинтарі в Кольвілі-сюр-Мер, де поховані тисячі американських військових, котрі загинули в Другій світовій війні. На урочисті заходи на півночі Франції запросили близько 12 тисяч гостей зі всього світу.

"Нам ніколи не можна припиняти підтримувати існування альянсу вільних народів", - наголосив Макрон, слова якого наводить агенція новин AFP. На думку французького президента, йдеться насамперед про об'єднання "країн, котрі поділяють спільні цінності, цінності демократії та свободи". В промові Макрон як позитивні приклади співпраці навів також такі наднаціональні інституції як ООН та ЄС.

Цей заклик Макрона був адресований передусім президенту США Дональду Трампу, котрий прийшов до влади з гаслом "Америка передусім!" і послідовно проводить протекціоністську економічну політику. "Америка, любий президенте Трамп, завжди найвеличніша тоді, коли вона бореться за свободу інших", - наголосив Макрон, звертаючись до президента США, цитує агенція новин dpa.

Трамп говорить про "непохитність" відносин

Американський президент під час урочистостей також виголосив промову. За словами Трампа, нинішні відносини США з союзниками, що постали під час Другої світової війни, "непохитні". Ці взаємини "викувані у вогні боїв, перевірені війною, та доведені благословеннями миру", запевнив Трамп.

Американський президент також нагадав, що десятки тисяч військовослужбовців проливали свою кров під час війни, тисячі "пожертвували своїм життям за своїх братів, за їхні країни та за те, щоб вистояла свобода".

Попри такі пафосні слова, нинішні відносини між ЄС та США аж ніяк не можна назвати "непохитними": Трамп неодноразово критикував ЄС, відкрито підтримує вихід Великобританії зі складу спільноти та погрожує й надалі запроваджувати митні обмеження на товари з ЄС. Окрім того, Трамп також нерідко критикував ООН, яку в якості позитивного прикладу співпраці наводив Макрон.

Головні учасники урочистостей - ветерани

Утім, у центрі урочистостей перебували не лідери держав, а ветерани тих подій. Трамп та Макрон подякували близько 160-ти ветеранам зі США, котрі взяли участь у заходах, за їхню мужність та героїзм у боротьбі з нацистами.

Еммануель Макрон потиснув багатьом ветеранам руку

Лідери двох держав потиснули руки та подякували ветеранам. Трамп назвав американських ветеранів Другої світової "гордістю нашої країни". Макрон, своєю чергою, наголосив, що Франція ніколи не забуватиме, кому саме вона завдячує своєю свободою. Наприкінці церемонії Макрон також прийняв п'ятьох військовослужбовців до Почесного легіону.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Вирішальний день 6 червня 1944 року увійшло в історію як "День Д". Це був вирішальний день. Висадка союзних військ у Нормандії ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Операція "Оверлорд" Таку кодову назву мала військова операція союзних військ. Берегові полоси Нормандії також отримали військові найменування: "Юта", "Омаха", "Ґолд", "Сорд" та "Джуно". Окрім американців, британців, поляків, канадців та французів у цій історичній висадці брали участь також греки, чехи та австралійці.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Верховний головнокомандувач Верховним головнокомандувачем союзних збройних сил у північній Європі був генерал США Дуайт Д. Ейзенхауер, пізніше 34-й президент Сполучених Штатів Америки. За кілька місяців до цієї операції Ейзенхауер уже керував висадкою союзних військ на Сицилії та материковій Італії.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Ранок 6 червня 1944 року Незадовго до запланованого початку таємної операції "Оверлорд" у Нормандії розпочалися буревії та тривалі дощі. Несподівані погодні умови змусили відповідальних за операцію перенести дату вторгнення на один день - на ранок 6 червня 1944 року. Тоді й розпочалася найбільша десантна операція у військовій історії.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Смертельний наказ У "День Д" на берег висадили близько 160 тисяч солдатів. На п’яти відрізках суші вони штурмували укріплення так званих "Атлантичних валів", якими забарикадувався німецький Вермахт. Це був смертельний наказ, бо спочатку незахищені союзні солдати мали пройти крізь воду, а потім по відкритій місцевості під ворожим вогнем німецьких військових.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Подвиг десантників Пізніше десантників сприймали як героїв, бо мало хто з них лишився живим. Вони були першими, хто ще в темряві мав висадитися у тилу ворога і зайняти там ключові позиції. Деякі з них не тільки розмальовували обличчя задля маскування, як показано на фотографії, а й робили бойову розмальовку та ірокез, щоб залякати ворога.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Напад з повітря та моря Спочатку союзники бомбардували узбережжя Нормандії. Тисячі десантників висадилися у тилу ворога. Потім до французького берега наблизилася більш ніж тисяча військових і близько 4200 десантних кораблів. Тисячі літаків і танків були задіяні у якості підкріплення. Бомбардування здійснювали по сусідніх селищах передусім по позиціях Вермахту.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Вдалий відволікаючий маневр Операція "Оверлорд" стала вдалою також завдяки тому, що німецьке командування у Нормандії абсолютно не очікувало її. Союзники доклали усіх зусиль, аби нацистська Німеччина до останнього вірила, що ціллю запланованого вторгнення є місто Кале, розташоване північніше.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Відпустка для нацистського керівництва Відволікаючий маневр виявився вдалим: верхівка нацистського командування думала, що може дозволити собі розважальну поїздку до Парижа чи відпустку додому. Як генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, котрий поїхав відмічати 50-річчя своєї дружини до південної Німеччини. На фотографії: німецькі війська Вермахту на узбережжі Нормандії у 1940 році ще не підозрюють, що чотири роки потому будуть переможені.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Нерозважливість Гітлера Гітлер 6 червня 1944 року перебував в Оберзальцберзі. Як написав журнал Spiegel, військові повідомили його про висадку союзників лише о десятій годині ранку. Ніхто не наважувався турбувати "фюрера". На цю новину Гітлер ейфорично вигукнув: "Кращими новини і бути не могли!" Тепер, мовляв, англійці нарешті там, "де ми можемо їх перемогти".

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Одинадцять місяців втрат Навіть попри те, що висадка союзних військ у Нормандії стала одним із поворотних пунктів Другої світової війни, минуло ще 11 місяців, перш ніж війна у Європі скінчилася. Багато солдатів, що брали участь у боях "Дня Д", були вислані до бойових дій в азійсько-тихоокеанському регіоні. Там війна тривала до вересня 1945 року.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера Герої війни Близько 57 тисяч солдатів союзних військ загинули у ході операції "Оверлорд", 155 тисяч було поранено і 18 тисяч зникли безвісти. З німецького боку було 200 тисяч загиблих. Висадку союзників у Нормандії відзначають кожного року 6 червня. Поряд із офіційними представниками держав, котрі брали участь в операції, разом збираються літні ветерани, часом із найвіддаленіших місць.

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років від "Дня Д" В урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії взяли участь лідери 16-ти країн, серед яких - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві вони пообіцяли зробити все, щоб жахи Другої світової війни не повторилися. Автор: Сара Юдіт Гофманн, Маргарита Киракосян, Валерій Сааков

