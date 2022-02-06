Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зможе виробити разом із президентом Росії Володимиром “історичне рішення” щодо безпеки Європи.

"Я завжди підтримував глибокий діалог із президентом Путіним і наша відповідальність у тому, щоб виробити історичні рішення. Я вважаю, що президент Путін до цього готовий", - цитує агентство “Інтерфакс-Україна” інтерв'ю Макрона газеті Le Journal du dimanche, опубліковане у неділю, 6 лютого.

На думку Макрона, геополітичною метою Росії є не Україна, а розуміння правил співіснування з НАТО чи ЄС. При цьому президент Франції відзначив, що ефективний і стійкий діалог Заходу з Росією “не може і не повинен відбуватися через ослаблення будь-якої європейської держави".

"Забезпечення та гарантії безпеки країн Балтії, Польщі чи Румунії є важливими і першочерговими. Безпека і суверенітет України або будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно ставити питання про свою власну безпеку", – сказав президент журналістам.

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"З повагою та розумінням травм"

Еммануель Макрон також відзначив, що Європа має контролювати період після "холодної війни", бо має друзів - держави, які домоглися незалежності тридцять років тому і, на думку Макрона, "живуть все ще свіжими спогадами про травмуючі відносини з Росією".

За словами Макрона, необхідно захищати "європейських братів, пропонуючи новий баланс, здатний зберегти їм суверенітет і мир".

"Це потрібно робити одночасно з повагою до Росії і розумінням нинішніх власних травм цього великого народу і цієї великої країни", – наголосив президент Франції.

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Макрон їде до Росії та України

У лютому Президент Франції Еммануель Макрон відвідає з візитами Росію та Україну. Спершу Макрон відправиться до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним - у понеділок, 7 лютого. Наступного дня, 8 лютого, він поїде до Києва на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

На тлі пересування російських військ біля українського кордону збільшилась кількість візитів західних політиків до Києва. 1 лютого Україну відвідав Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. 14 лютого Україну відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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