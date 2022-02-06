Макрон має намір виробити з Путіним "історичні рішення" щодо безпеки Європи

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Президент Франції хоче виробити “історичні рішення” щодо безпеки Європи разом із президентом Росії. Еммануель Макрон вважає, що геополітичною метою Росії є не Україна, а розуміння правил співіснування з НАТО чи ЄС.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зможе виробити разом із президентом Росії Володимиром “історичне рішення” щодо безпеки Європи.
"Я завжди підтримував глибокий діалог із президентом Путіним і наша відповідальність у тому, щоб виробити історичні рішення. Я вважаю, що президент Путін до цього готовий", - цитує агентство “Інтерфакс-Україна” інтерв'ю Макрона газеті Le Journal du dimanche, опубліковане у неділю, 6 лютого.
На думку Макрона, геополітичною метою Росії є не Україна, а розуміння правил співіснування з НАТО чи ЄС. При цьому президент Франції відзначив, що ефективний і стійкий діалог Заходу з Росією “не може і не повинен відбуватися через ослаблення будь-якої європейської держави".
"Забезпечення та гарантії безпеки країн Балтії, Польщі чи Румунії є важливими і першочерговими. Безпека і суверенітет України або будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно ставити питання про свою власну безпеку", – сказав президент журналістам.
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Еммануель Макрон також відзначив, що Європа має контролювати період після "холодної війни", бо має друзів - держави, які домоглися незалежності тридцять років тому і, на думку Макрона, "живуть все ще свіжими спогадами про травмуючі відносини з Росією".
За словами Макрона, необхідно захищати "європейських братів, пропонуючи новий баланс, здатний зберегти їм суверенітет і мир".
"Це потрібно робити одночасно з повагою до Росії і розумінням нинішніх власних травм цього великого народу і цієї великої країни", – наголосив президент Франції.
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У лютому Президент Франції Еммануель Макрон відвідає з візитами Росію та Україну. Спершу Макрон відправиться до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним - у понеділок, 7 лютого. Наступного дня, 8 лютого, він поїде до Києва на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.
На тлі пересування російських військ біля українського кордону збільшилась кількість візитів західних політиків до Києва. 1 лютого Україну відвідав Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. 14 лютого Україну відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).