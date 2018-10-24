Макрон критикує заяви про ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 26 жовтня, назвав "демагогією" заклики кількох європейських країн до припинення поставок зброї до Саудівської Аравії, інформує агенція Reuters. Заклики прозвучали на тлі скандалу через вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. "Це чиста демагогія заявляти, що "ми маємо зупинити продаж зброї". Це не має нічого спільного з паном Хашоггі", - заявив Макрон під час прес-конференції в Словаччині.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) закликала усі країни Євросоюзу припинити поставки зброї до Саудівської Аравії. Вона також зазначила, що припинення поставок дозволить зупинити конфлікти в Ємені та Катарі.

У свою чергу, міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) підтримав ініціативу Австрії, яка зараз головує в Раді ЄС, зазначивши, що німецький уряд наразі не бачить підстав для постачання зброї в Саудівську Аравію. Напередодні Європарламент також закликав країни ЄС запровадити ембарго на експорт зброї до Саудівської Аравії.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що ФРН припиняє постачання зброї до Саудівської Аравії до тих пір, поки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим.