 Макрон заявив про свою відповідальність за дії екс-охоронця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Макрон заявив про свою відповідальність за дії екс-охоронця

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він є єдиною людиною, хто відповідальний за дії його екс-радника з безпеки, якого підозрюють у перевищенні повноважень і вчиненні насильницьких дій.

Александр Беналля та Еммануель Макрон (архівне фото)

Александр Беналля та Еммануель Макрон (архівне фото)

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що готовий відповідати за дії свого колишнього радника з безпеки Александра Беналлі, якого підозрюють у перевищенні повноважень і здійсненні насильницьких дій. Під час зборів депутатів його партії "Республіка в русі" у вівторок, 24 липня, президент заявив, що відчуває "зраду" через дії свого співробітника.

"Якщо вони шукають відповідальну особу, вона стоїть перед вами. Єдина людина, відповідальна за цю справу, це я один. Я - той, хто довіряв Александру Беналля", - заявив він, передає агенція AFP. Він додав, що Беналля був його прибічником під час передвиборчої кампанії та вірним працівником, але його дії 1 травня "були серйозними та розчарували мене, є зрадою". Він додав, що ніхто не має бути винятком щодо необхідності дотримуватися правил та законів країни.

DW.COM

Радника французького президента Еммануеля Макрона звільнили з посади і затримали за побиття демонстранта в Парижі. (20.07.2018)

22 липня французька прокуратура розпочала офіційне розслідування щодо Александра Беналлі, якого підозрюють у перевищенні повноважень і здійсненні насильницьких дій. Його звільнили та помістили під варту після публікації відео з першотравневої демонстрації в Парижі цього року, на якому видно, як він б'є одного з демонстрантів та бореться з жінкою на землі.

Також фігурантами цієї справи є співробітник президентської адміністрації Вінсан Краз, який супроводжував Беналлю, та троє поліцейських, які вилучили записи з камер спостереження і передали їх Беналлю. 

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