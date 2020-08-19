 Макрон запропонував посередництво ЄС для діалогу в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Новини

Макрон запропонував посередництво ЄС для діалогу в Білорусі

У Білорусі потрібен діалог між владою, опозицією та громадянським суспільством, наголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Меркель і Макрон під час зустрічі на півдні Франції

Меркель і Макрон під час зустрічі на півдні Франції

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посередництво ЄС під час внутрішньобілоруського діалогу. Про це французький лідер заявив у четвер, 20 серпня, під час зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) на півдні Франції. "Потрібен діалог між державною владою, опозицією та громадянським суспільством", - наголосив Макрон, слова якого наводить інформагенція dpa.

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"Ми сподіваємося, що цей діалог може бути налагоджений самими білорусами". Однак, як наголосив Макрон, Євросоюз готовий долучитися до цього процесу, "якщо наша роль посередника може бути корисною і бажаною для білорусів, з іншими інститутами ... і включно з Росією", - сказав Макрон, цитує інформагенція AFP.

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Макрон заявив також, що він, а також Меркель і голова Європейської Ради Шарль Мішель "обмінялися думками" з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі. ЄС наполягає на необхідності демократичних трансформацій в Білорусі шляхом діалогу, наголосив Макрон. За його словами, Путін погодився з тим, що посередницькі зусилля може взяти на себе Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Це президент Лукашенко відмовчується", - додав Макрон. 

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Французький лідер також вказав на важливість для ЄС і надалі підтримувати сотні тисяч демонстрантів, котрі виходять на акції протесту в Білорусі. 

Лукашенко не демонструє бажання вести діалог з європейськими лідерами

Канцлерка Німеччини Меркель теж вказала на небажання президента Білорусі Олександра Лукашенка йти на розмову з європейськими лідерами. "Досі президент Лукашенко не провів ні з ким жодної телефонної розмови", - визнала Меркель, цитує AFP.

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З огляду на це Меркель та Макрон наполегливо закликали Лукашенка до дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Напередодні Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

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Як повідомлялося, напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель також наголосив після саміту глав держав та урядів ЄС, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.

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