 Макрон закликає уряд до переговорів з представниками ″жовтих жилетів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Макрон закликає уряд до переговорів з представниками "жовтих жилетів"

Еммануель Макрон та представники французького уряду провели надзвичайну нараду через протести "жовтих жилетів", після якої президент Франції закликав уряд і демонстрантів до переговорів.

Макрон відвідав місця протестів у Парижі

Макрон відвідав місця протестів у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон після насильницьких протестів "жовтих жилетів" закликає уряд до переговорів з представниками демонстрантів. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, опублікованій у неділю, 2 грудня, після кризової наради керівництва країни. Як повідомив канал France 24, у нараді брали участь також прем'єр-міністр Едуард Філіпп та міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Макрон доручив прем'єр-міністру країни прийняти в себе представників представлених у парламенті партій та "жовтих жилетів". Перемовини мають розпочатися вже в понеділок, 3 грудня, йдеться у заяві уряду.

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Французькі правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів з руху "жовтих жилетів" на Єлисейських полях. Були затримані понад 100 осіб, у Парижі посилені заходи безпеки. (01.12.2018)

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати. (01.12.2018)

Як повідомлялося, під час наради її учасники мали розглянути можливість запровадження надзвичайного стану для запобігання насильству під час масових акцій протесту проти підвищення цін на пальне.

Раніше цього дня Еммануель Макрон відвідав місця масових протестів у Парижі, зокрема, Тріумфальну арку, де демонстранти понаписували гасла за відставку Макрона. Також він зустрівся з власниками магазинів, які були пошкоджені під час сутичок. Французький президент подякував правоохоронцям та заявив, що порушники правопорядку мають постати перед судом. При цьому учасники протесту "жовтих жилетів" освистали Макрона.

Нагадаємо, 1 грудня, за даними французького МВС, у протестах "жовтих жилетів" по всій країні взяли участь десятки тисяч людей. У Парижі цього дня виникли масові сутички, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати. Групи демонстрантів, як правило із закритими обличчями, влаштовували сутички з правоохоронцями, підпалювали автомобілі та магазини. Через насильницькі дії було заарештовано щонайменше 287 людей. Травми отримали 110 осіб, у тому числі 17 поліцейських. За день було здійснено близько 190 підпалів, вогнем пошкоджені шість будівель.

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