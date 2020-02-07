Макрон закликав до "стратегічного діалогу" з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нинішню є​​​​​​вропейську політику протистояння щодо Росії. Як заявив Макрон у суботу, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, він бачить дві можливі стратегії Євросоюзу щодо РФ.

"Перша - ми і далі залишається недовірливими і діємо різко", - сказав він. "Є другий вибір - бути вимогливим та відновити стратегічний діалог, тому що сьогодні ми говоримо все менше і менше, конфлікти посилюються, і ми не в змозі їх розв'язати", - заявив Макрон, цитує агенція Reuters.

"Москві потрібні партнери в Європі"

Він також висловив переконання, що Росія навряд чи зможе побудувати міцні союзницькі відносини з Китаєм. "Росія - величезна країна, але їй потрібні союзники. У 2013-2014 році ми підштовхнули її до союзу з Китаєм. Однак я не думаю, що цей союз з Китаєм може бути міцним", - зазначив Макрон. На його думку, російська сторона може побоюватися надмірного зближення з Пекіном. "Росії потрібні партнери в Європі", - наголосив французький президент.

Він також відкинув твердження держсекретаря США Майка Помпео, який раніше у суботу у Мюнхені заявив, що "загибель трансатлантичного альянсу сильно перебільшена і Захід перемагає". "Відбувається ослаблення Заходу (…) Існує американська політика, яка розпочалася кілька років тому, і не тільки в рамках цієї адміністрації, яка включає певний вид відкликання, переосмислення своїх відносин з Європою", - наголосив Макрон.