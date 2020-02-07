 Макрон закликав до ″стратегічного діалогу″ з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2020

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Новини

Макрон закликав до "стратегічного діалогу" з Росією

Нинішня європейська політика щодо Росії є неефективною, тому існує варіант стратегічного діалогу з Москвою, заявив президент Франції Еманнуель Макрон.

Еммануель Макрон виступив за діалог з РФ

Еммануель Макрон виступив за діалог з РФ

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нинішню є​​​​​​вропейську політику протистояння щодо Росії. Як заявив Макрон у суботу, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, він бачить дві можливі стратегії Євросоюзу щодо РФ.

"Перша - ми і далі залишається недовірливими і діємо різко", - сказав він. "Є другий вибір - бути вимогливим та відновити стратегічний діалог, тому що сьогодні ми говоримо все менше і менше, конфлікти посилюються, і ми не в змозі їх розв'язати", - заявив Макрон, цитує агенція Reuters.

DW.COM

Французький президент Еммануель Макрон підтримав повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак зазначив, що Євросоюз не змирився з конфліктами, які спричинила Москва. (01.10.2019)

Росія не є ворогом Північноатлантичного альянсу, наголосив французький президент. Він закликав членів НАТО до участі у переговорах з Москвою та Вашингтоном щодо нового договору про ядерне роззброєння. (28.11.2019)

"Москві потрібні партнери в Європі"

Він також висловив переконання, що Росія навряд чи зможе побудувати міцні союзницькі відносини з Китаєм. "Росія - величезна країна, але їй потрібні союзники. У 2013-2014 році ми підштовхнули її до союзу з Китаєм. Однак я не думаю, що цей союз з Китаєм може бути міцним", - зазначив Макрон. На його думку, російська сторона може побоюватися надмірного зближення з Пекіном. "Росії потрібні партнери в Європі", - наголосив французький президент.

Він також відкинув твердження держсекретаря США Майка Помпео, який раніше у суботу у Мюнхені заявив, що "загибель трансатлантичного альянсу сильно перебільшена і Захід перемагає". "Відбувається ослаблення Заходу (…) Існує американська політика, яка розпочалася кілька років тому, і не тільки в рамках цієї адміністрації, яка включає певний вид відкликання, переосмислення своїх відносин з Європою", - наголосив Макрон.

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