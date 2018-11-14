Макрон вимагає більшого суверенітету Європи

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого першого виступу в німецькому Бундестазі у Берліні присягнувся у "непохитності" німецько-французької дружби та вимагав більшого суверенітету Європи.

"Європа, та передусім німецько-французький дует у ній, зобов'язані утримати світ від скочування в хаос та вивести його на мирний курс. Тому Європа повинна стати більш сильною і самостійною", - заявив Макрон у Бундестазі в неділю, 18 листопада, цитує агентство dpa. За його словами, заради цього Європа повинна "відкрити нову сторінку" і взяти на себе більше відповідальності за свою оборону та безпеку. І для цього Європі потрібно більше суверенітету, наголосив Макрон, який виступив перед німецькими депутатами під час відзначення у Бундестазі Дня народної скорботи.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю в ЗМІ французький лідер говорив про ідею створення "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він та додав, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США".

Через цю ідею Макрон наразився на критику президента США Дональда Трампа, який у своєму Twitter назвав слова Макрона "образливими". У відповідь на це президент Франції 10 листопада заявив: "Я поділяю думку президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти (фінансовий - Ред.) тягар в НАТО, і тому вважаю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому".

Ідею Макрона про створення європейської армії підтримала канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), однак її відкинув прем'єр Нідерландів.