 Макрон вимагає більшого суверенітету Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Макрон вимагає більшого суверенітету Європи

Президент Франції Еммануель Макрон у Бундестазі присягнувся у "непохитності" німецько-французької дружби та вимагав посилення обороноздатності Європи.

Еммануель Макрон (п) з Анґелою Меркель у Бундестазі, 18 листопада 2018 року

Еммануель Макрон (п) з Анґелою Меркель у Бундестазі, 18 листопада 2018 року

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого першого виступу в німецькому Бундестазі у Берліні присягнувся у "непохитності" німецько-французької дружби та вимагав більшого суверенітету Європи.

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За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, єдина європейська армія гарантуватиме, що між європейськими країнами більше ніколи не буде війни. (13.11.2018)

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що Північноатлантичний альянс повинен залишатися основою оборонної політики країни. (16.11.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ідея створення європейської армії перегукується з прагненням президента США Дональда Трампа перерозподілити фінансовий тягар між членами НАТО. (10.11.2018)

"Європа, та передусім німецько-французький дует у ній, зобов'язані утримати світ від скочування в хаос та вивести його на мирний курс. Тому Європа повинна стати більш сильною і самостійною", - заявив Макрон у Бундестазі в неділю, 18 листопада, цитує агентство dpa. За його словами, заради цього Європа повинна "відкрити нову сторінку" і взяти на себе більше відповідальності за свою оборону та безпеку. І для цього Європі потрібно більше суверенітету, наголосив Макрон, який виступив перед німецькими депутатами під час відзначення у Бундестазі Дня народної скорботи.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю в ЗМІ французький лідер говорив про ідею створення "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він та додав, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США".

Через цю ідею Макрон наразився на критику президента США Дональда Трампа, який у своєму Twitter назвав слова Макрона "образливими". У відповідь на це президент Франції 10 листопада заявив: "Я поділяю думку президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти (фінансовий - Ред.) тягар в НАТО, і тому вважаю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому". 

Ідею Макрона про створення європейської армії підтримала канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), однак її відкинув прем'єр Нідерландів.

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