 Макрон анонсував візит у Росію для переговорів з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Макрон анонсував візит у Росію для переговорів з Путіним

Еммануель Макрон збирається найближчим часом відвідати Росію для переговорів з Володимиром Путіним. Напередодні Макрон провів відеоконференцію з президентом РФ.

Еммануель Макрон (у центрі) востаннє відвідував Москву під час Чемпіонату світу з футболу в 2018 році

Еммануель Макрон (у центрі) востаннє відвідував Москву під час Чемпіонату світу з футболу в 2018 році

Президент Франції Еммануель Макрон має намір найближчим часом здійснити візит до Росії для переговорів з російським колегою Володимиром Путіним. Макрон анонсував свою поїздку в суботу, 27 червня, у дописі в соціальній мережі Twitter.

"Діалог з вибудови довіри з президентом Путіним, який розпочався у форті Брегансон, буде продовжено. Безпека в Європі, регіональні конфлікти, проблеми клімату включно з таненням вічної мерзлоти в Арктиці. Ми просуваємося вперед, і я невдовзі відвідаю Росію", - написав Макрон, окресливши теми переговорів.

Напередодні Макрон провів відеоконференцію з Путіним, яка тривала близько двох годин. Основною темою розмови була ситуація у Лівії. Йшлося також про можливу організацію нового саміту в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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У Єлисейському палаці після відеоконференції зазначили, що дата візиту Макрона до Росії поки не визначена, але поїздка може відбутися у "найближчі місяці" чи "до кінця року". Президент Франції закликав ЄС переосмислити стратегію щодо Росії. На його думку, політика протистояння останніх років зазнала невдачі, повідомляє агентство новин Reuters.

Утім, у багатьох країнах Європи політику Макрона щодо зближення з Росією сприймають з недовірою. Раніше провідну роль в ЄС у взаєминах з Росією відігравала Німеччина, однак останнім часом відносини між Берліном та Москвою є досить напруженими. Зокрема, Москві закидають причетність до вбивства у Берліні чеченця Зелімхана Хангошвілі та до хакерської атаки на Бундестаг.

Нагадаємо, Макрон і Путін зустрілися у форті Брегансон у серпні 2019 року. Тоді Макрон заявив, що поверення Росії до "Великої вісімки" залежить від врегулювання кризи в Україні. Путін, своєю чергою, зазначив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи, у тому числі у форматі G8.

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