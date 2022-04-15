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51-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями п'ятниці, 15 квітня.
Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.
Більшість загиблих, серед яких 12 дітей, є громадянами Північної Македонії, куди і прямував автобус. МЗС України не повідомляє, щоб серед загиблих були українці.
Рішення про відставку Зоран Заєв ухвалив після поразки його партії Соціал-демократичний союз у низці міст на місцевих виборах, взявши на себе за це відповідальність.
Німецька канцлерка зустрілася з прем'єр-міністрами Албанії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії і Косова. Усі ці країни прагнуть вступити до ЄС.
У північномакедонському місті Тетово внаслідок пожежі в тимчасовій лікарні для хворих на COVID-19 загинули щонайменше 14 осіб.
Євросоюз викреслив з цього списку США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію. У ньому залишаються 18 країн і територій, серед яких й Україна.
Лісові пожежі лютують у Греції та Туреччині, а також в інших країнах Середземномор'я.
У матчі в Бухаресті збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1. В українців, як і в першому матчі в групі, відзначилися Ярмоленко та Яремчук.
Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови, пояснили в МЗС Болгарії.
Софія не на жарт зчепилася зі Скоп'є через національну ідентичність і вимагає визнання того, що історично і мовно Північна Македонія є болгарською. Ціна питання - членство Північної Македонії в ЄС.
На дострокових виборах у Північній Македонії перемагають з незначним відривом соціал-демократи експрем'єра Заєва. Утім, їхні опоненти також заявили про право на формування коаліції.
Північна Македонія офіційно стала членом НАТО. Раніше через суперечку щодо назви країни сусідня Греція блокувала початок переговорів про вступ цієї країни до Північноатлантичного Альянсу.
Дата початку переговорів про вступ балканських країн до блоку поки не призначена. Раніше проти цього виступав президент Франції Еммануель Макрон.
Парламент Північної Македонії ратифікував протокол щодо вступу країни до НАТО. Для приєднання цієї країни до Альянсу згоду має ще надати Іспанія.
У Єврокомісії представили оновлену методологію розширення ЄС. В разі її затвердження, переговори про вступ можна буде проводити швидше. Для успішних в реформах країн передбачені додаткові бонуси.
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