Суперечка на Балканах: за що Болгарія блокує Північній Македонії вступ до ЄС

Софія не на жарт зчепилася зі Скоп'є через національну ідентичність і вимагає визнання того, що історично і мовно Північна Македонія є болгарською. Ціна питання - членство Північної Македонії в ЄС.